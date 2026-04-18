Pripadnici Uprave kriminalističke policije danas su u Beogradu sproveli veliku akciju u kojoj je sprečeno teško ubistvo, zaplenjena veća količina oružja i priveden veći deo takozvane vračarske grupe, saznaje "Blic".
Akcija UKP izvedena je bez povređenih, a prema nezvaničnim informacijama, iza cele operacije stoji višemesečan intenzivan operativni rad i prikupljanje dokaza.
Nadležni organi nastavljaju dalji rad na ovom slučaju, a očekuju se nova hapšenja i saslušanja.
Alo/Blic
