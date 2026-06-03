Višečasovna talačka drama koja je tokom noći potresla nemački grad Dortmund završena je bez ljudskih žrtava nakon što se 51-godišnji državljanin Srbije Enez Ć. predao policiji posle maratonskih pregovora sa specijalnim jedinicama.

Prema informacijama nemačkih medija, muškarac se zabarikadirao u stanu u dortmundskom naselju Hehsten zajedno sa svoje tri kćerke od sedam, deset i dvanaest godina.

Nakon višesatne opsade i pregovora, osumnjičeni je oko 3.30 sati izašao iz objekta i predao se bez pružanja otpora.

Prema informacijama do kojih je došla redakcija Sandžak Danas, reč je o Enezu Ć, poreklom iz sela Braćak na Pešterskoj visoravni.

Kako taj portal saznaje, on je tokom talačke krize telefonski komunicirao sa svojim ocem H. Ć, koji živi u selu Braćak.

Najvažnije od svega jeste da su sve tri devojčice pronađene žive i nepovređene, dok je policajac koji je ranije pogođen hicem prošao sa lakšim povredama zahvaljujući zaštitnom pancirnom prsluku.

Prema navodima nemačkih medija, događaj je počeo u utorak uveče kada je muškarac izazvao incident u jednom restoranu. Navodno je pretio gostima palicom i prskao ih biber-sprejom, nakon čega je pobegao automobilom.

Policija je oko 19.15 časova reagovala na poziv žene koja je zatražila pomoć i stigla do stambeno-poslovnog objekta u ulici Vitbriker, u dortmundskom naselju Hehsten. Kako se navodi, muškarac je izašao ispred zgrade i iz malokalibarskog pištolja otvorio vatru na policijskog službenika.

- Jedan projektil pogodio je zaštitni prsluk policijskog službenika koji je učestvovao u intervenciji - izjavio je portparol policije.

Dodao je da je policajac zadobio lakše povrede zahvaljujući zaštitnoj opremi.

Nakon pucnjave muškarac je pobegao do stana gde se zatvorio sa decom, što je pokrenulo veliku policijsku operaciju u kojoj su učestvovali pripadnici specijalne jedinice SEK, pregovarački timovi i hitne službe.

Nemački mediji navode da je supruga osumnjičenog zatražila pomoć policije.

Tokom noći pregovarači su pokušavali da izbegnu nasilni upad i omoguće mirno okončanje krize, što je na kraju i postignuto.

Istraga o motivima i okolnostima događaja i dalje traje, a nemačke vlasti još nisu objavile identitet osumnjičenog niti detalje koji su doveli do jednog od najnapetijih bezbednosnih incidenata u Dortmundu poslednjih godina.

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