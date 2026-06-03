Višečasovna talačka drama koja je tokom noći potresla nemački grad Dortmund završena je bez ljudskih žrtava nakon što se 51-godišnji državljanin Srbije Enez Ć. predao policiji posle maratonskih pregovora sa specijalnim jedinicama.

Prema informacijama nemačkih medija, muškarac se zabarikadirao u stanu u dortmundskom naselju Hehsten zajedno sa svoje tri kćerke od sedam, deset i dvanaest godina.

Nakon višesatne opsade i pregovora, osumnjičeni je oko 3.30 sati izašao iz objekta i predao se bez pružanja otpora.

Prema informacijama do kojih je došla redakcija Sandžak Danas, reč je o Enezu Ć, poreklom iz sela Braćak na Pešterskoj visoravni.

Dortmund

Kako taj portal saznaje, on je tokom talačke krize telefonski komunicirao sa svojim ocem H. Ć, koji živi u selu Braćak.

Najvažnije od svega jeste da su sve tri devojčice pronađene žive i nepovređene, dok je policajac koji je ranije pogođen hicem prošao sa lakšim povredama zahvaljujući zaštitnom pancirnom prsluku.

Prema navodima nemačkih medija, događaj je počeo u utorak uveče kada je muškarac izazvao incident u jednom restoranu. Navodno je pretio gostima palicom i prskao ih biber-sprejom, nakon čega je pobegao automobilom.

Policija je oko 19.15 časova reagovala na poziv žene koja je zatražila pomoć i stigla do stambeno-poslovnog objekta u ulici Vitbriker, u dortmundskom naselju Hehsten. Kako se navodi, muškarac je izašao ispred zgrade i iz malokalibarskog pištolja otvorio vatru na policijskog službenika.

- Jedan projektil pogodio je zaštitni prsluk policijskog službenika koji je učestvovao u intervenciji - izjavio je portparol policije.

Drama u Dortmundu

Dodao je da je policajac zadobio lakše povrede zahvaljujući zaštitnoj opremi.

Nakon pucnjave muškarac je pobegao do stana gde se zatvorio sa decom, što je pokrenulo veliku policijsku operaciju u kojoj su učestvovali pripadnici specijalne jedinice SEK, pregovarački timovi i hitne službe.

Nemački mediji navode da je supruga osumnjičenog zatražila pomoć policije.

Tokom noći pregovarači su pokušavali da izbegnu nasilni upad i omoguće mirno okončanje krize, što je na kraju i postignuto.

Istraga o motivima i okolnostima događaja i dalje traje, a nemačke vlasti još nisu objavile identitet osumnjičenog niti detalje koji su doveli do jednog od najnapetijih bezbednosnih incidenata u Dortmundu poslednjih godina.

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