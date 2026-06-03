Stravičan zločin dogodio se u gradu Pjatra Njamc u Rumuniji, gde je 50-godišnjeg policajca ubio njegov 22-godišnji sin sa više uboda nožem. Svedoci i komšije posmatrali su događaj, ali niko nije intervenisao, jer je mladić bio veoma uznemiren i postojala je bojazan da bi mogao da napadne još ljudi. Jedna od pretpostavki je da je bio pod uticajem droga.

Pred očima komšija i prolaznika, 22-godišnjak je izbo svog oca nasred ulice. Na mestu zločina nalazila se i supruga žrtve, koja je i sama policajac.

Scene su se odigrale ispred zgrade u kojoj je porodica živela, u centru grada. Policajac je izašao napolje u pidžami, teško ranjen, i nije stigao da zatraži pomoć jer ga je sin sustigao i ponovo napao.

- Izašle su dve osobe u tuči, starija osoba je imala povrede. Sve se desilo veoma brzo, za oko 45 sekundi, žrtva je vikala: "Upomoć, upomoć, ubiće me!". Pokušavao je da se brani, držao je napadača. Napadač se udaljio nekoliko metara, pa se vratio i ponovo ga ubo. Rekao je da je hteo da ga ubije. Delovao je kao da je opsednut demonom - ispričao je svedok.

- Video sam nož i kako ga ubada. Svi smo bili praznih ruku, šta možete da uradite, imao je nož od 20 centimetara. Svuda je bila krv, prizori užasa. Okretao se i gledao u majku dok je plakala pored tela - rekao je drugi svedok.

Inspektori su utvrdili da je bilo 10 uboda nožem.

- Povrede su bile u predelu stomaka, srca, grudnog koša i vrata, veoma teške i duboke - naveo je predstavnik Hitne službe okruga Njamc.

Nakon ubistva, mladić je napustio mesto događaja. Kasnije je snimljen kako mirno hoda ulicom sa nožem u ruci, nakon čega je ubrzo uhapšen. Osumnjičeni je student Ekonomskog fakulteta u Bukureštu. Poznanici tvrde da se promenio u poslednje vreme, navodno zbog lošeg društva i mogućeg korišćenja droga, ali to nije zvanično potvrđeno.

Jedna od teorija pominje i sukob oko nasledstva i navodni spor oko stana u Bukureštu. Porodica ima i maloletnu ćerku.

- Osvetio se ocu za svoje frustracije i neispunjene želje. Moguće je i da je otac pokušavao da ga odvrati od korišćenja droga - rekao je inspektor Dan Antonesku.

Statistika je, inače, zabrinjavajuća: samo prošle godine u Rumuniji su se dogodila 23 ubistva roditelja od strane njihove dece.

Alo/Telegraf

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