Policija aktivno traga za muškarcem i sivim "sitroenom" koji se sumnjiči da je u sredu uveče nakon svađe u saobraćaju u naselju Braće Jerković izbo M. K. (44), vozača autobusa na liniji 18.

Stravični incident se dogodio oko 23.50 kada je izbio sukob između zasad nepoznatog vozača "sitroena" i vozača autobusa na liniji 18.

Sukob je kulminirao, kada je, kako se sumnja, muškarac iz "sitroena" nožem izbo M. K. i tada mu naneo povrede u predelu ruke.

Prema saznanjima sa mesta nesreće, vozač sivog "sitroena" se iz nepoznatog razloga nakon konflikta zakucao i u parkirani "pasat" i tom prilikom naneo veću materijalnu štetu na tom vozilu.

Prema rečima očevidaca, scene nesvakidašnjeg obračuna bile su uznemirujuće.

- Auto u koji je udario "sitroen" je težak. Ne znam kojom jačinom ga je udario kada je uspeo skroz da ga ubaci u kućicu na autobuskom stajalištu. Iz parkiranog vozila su ispala i invalidska kolica. Muškarac koji je upravljao "sitroenom" je izvadio nož i povredio muškarca koji je upravljao autobusom. On je odmah pobegao sa lica mesta - rekao je svedok napada.

Podsetimo, sukob se dogodio na raskrsnici ulice Meštrovićeve i ulice Braće Jerković, kada je povrede zadobio M. K. (44). On je prevezen na VMA i nalazi se van životne opasnosti.

- Povređeni vozač prevezen je na VMA gde mu je pružena lekarska pomoć. Njemu su konstatovane povrede u predelu ruke i pušten je na kućno lečenje - rekao je tada izvor.

Policija je proverila sve snimke sa okolnih nadzornih kamera.

Alo/Blic

BONUS VIDEO