Vozač GSP-a na liniji 18, Marko K. (44), ranjen je nožem u beogradskom naselju Braće Jerković nakon što ga je napao bahati muškarac, koji je čak pokušao da ga pregazi svojim automobilom! Nakon stravičnog incidenta monstrum je pobegao, a oko njega se steže obruč i pitanje je vremena kada će mu biti stavljene lisice na ruke!

Kako smo ranije pisali, ceo napad se dogodio nakon bezazlne svađe u saobraćaju, a umalo se završio fatalno naočigled brojnih putnika i prolaznika. Zastrašujući incident se dogodio u sredu oko 23.50 sati u naselju Braće Jerković, a osumnjičeni počinitelj je ostavio automobil i pobegao u nepoznatom pravcu. Pored toga što je izbo vozača, pokušao je da ga udari automobilom, a zatim je izazvao još jednu nesreću.

- Da li je bio pod alkoholom ili nekim supstancama nije poznato, ali je za svaku osudu nasilje koje je počinio. Posle celog haosa je pobegao i krije se, a policija steže obrač oko njega. Bukvalno je pitanje vremena kada će mu biti stavljene lisice na ruke. Identifikovan je, a uskoro će biti i lociran - kaže izvor za Alo!

Podsetimo, napadač je, nakon što je izbo vozača i pokušao da ga pregazi automobilom, izgubio kontrolu, sudario se sa parkiranim vozilom i pobegao sa lica mesta, ostavivši sopstveni automobil kao ključni dokaz.

Marko K. je kolima Hitne pomoći hitno transportovan na Vojnomedicinsku akademiju (VMA). Prema prvim informacijama, on je van životne opasnosti, ali je pretrpeo ozbiljne povrede ruke i veliki stres.

Sve je počelo na redovnom stajalištu dok je autobus primao putnike. Vozač „sitroena“ je iz nepoznatog razloga preprečio put autobusu, onemogućivši mu da krene sa stanice. Nakon kraće verbalne rasprave, situacija je eskalirala u sekundi.

- Napadač je prišao prozoru vozača autobusa i kroz njega zadao Marku dva uboda nožem u predelu ruke. Uprkos bolu i ranama, vozač autobusa je u afektu izašao napolje i šutnuo automobil napadača, nakon čega je usledio još jeziviji potez - navodi izvor upoznat sa istragom.

Vozač „sitroena“ je tada naglo dodao gas, usmerivši vozilo direktno u Marka K. u nameri da ga pregazi. Srećom, promašio ga je za dlaku, ali je zbog velike brzine izgubio kontrolu nad upravljačem i snažno se zakucao u parkirani „pasat“.

Na raskrsnici Meštrovićeve i Ulice Braće Jerković zatečen je pravi karambol, poprečen autobus, srča na sve strane i slupani automobili.

- Čula se vika, a onda je automobil snažno udario u parkirani auto. Vozač je samo istrčao iz slupanog „sitroena“ i nestao u mraku pre nego što je policija stigla - ispričao je jedan od stanara okolnih zgrada ranije za medije.

Jake policijske snage odmah su blokirale ovaj deo Voždovca. Identitet vlasnika „sitroena“ je poznat policiji, s obzirom na to da je automobil ostao na mestu udesa.

