Ovaj nesvakidašnji incident još jednom pokazuje koliko je posao zatvorskih čuvara težak i zahtevan. Sindikat pravosudne policije Hrvatske (SPPH) godinama upozorava na loše uslove rada i hroničan nedostatak kadrova.

Pravosudni policajac povređen je tokom pretresa ćelija u Kaznionici u Lepoglavi, i to na veoma neobičan način. Incident se dogodio 27. maja 2026. godine, kada su, pored zatvorskih čuvara, u pretresu učestvovali i pripadnici Vojne policije sa službenim psima.

U jednom trenutku jedan od službenih pasa Vojne policije napao je pravosudnog policajca, ugrizao ga za šaku i naneo mu povrede. Iz Ministarstva pravde, uprave i digitalne transformacije saopštili su da je povređenom policajcu lekarska pomoć pružena na licu mesta.

Ovaj slučaj dodatno potvrđuje upozorenja Sindikata pravosudne policije Hrvatske o teškim uslovima rada u zatvorskom sistemu. Prema podacima iz Godišnjeg izveštaja o radu kazneno-popravnih ustanova za 2024. godinu, na dan 31. decembra 2024. godine u hrvatskim zatvorima nalazilo se 4.965 osuđenika, o kojima je brinulo svega 1.575 pravosudnih policajaca.

S obzirom na broj zatvorenika, koji značajno utiče na bezbednosnu situaciju u zatvorima, jasno je da nedostaje zatvorskih čuvara. Sindikat upozorava i da će veliki broj zaposlenih uskoro steći uslove za penziju, što bi moglo dodatno da oslabi sistem i izazove nove probleme.

Situaciju dodatno komplikuje činjenica da je među zatvorenicima sve više osoba optuženih za organizovani kriminal ili povezanost sa međunarodnim kriminalnim grupama. Time se bezbednosni izazovi u zatvorima iz godine u godinu povećavaju.

.vecernji.hr