Prava drama odigrala se u japanskom gradu Fukušima kada je divlji crni medved upao u krug fabrike i stambeni deo grada, nakon čega je počeo da napada ljude na ulici i u fabričkom kompleksu.

U jezivom incidentu povređene su četiri osobe, a nadzorne kamere zabeležile su trenutak kada razjarena zver juri jednog od radnika i obara ga na zemlju ispred ulaza u fabriku.

Prema navodima medija, sve je počelo nakon dojave iz fabrike u četvrti Sasakino da je medved napao dvojicu zaposlenih. Policija i vatrogasne ekipe odmah su stigle na lice mesta, dok su građani upozoreni da ne izlaze iz kuća.

Snimak sa sigurnosnih kamera prikazuje muškarca u dvadesetim godinama kako panično pokušava da pobegne, ali ga medved sustiže i ruši na tlo.

Nakon toga životinja je ušla dublje u fabrički kompleks i napala još jednog radnika, muškarca u šezdesetim godinama.

Horor se tu nije završio. Medved je potom napao i zaposlenog druge firme, takođe muškarca u šezdesetim godinama, dok je povređena i žena stara 80 godina koja živi u blizini mesta incidenta.

Vatrogasna služba grada Fukušime saopštila je da su trojica muškaraca zadobila lakše povrede, dok je žena prošla sa umerenim povredama. Na sreću, niko nije životno ugrožen.

Napad je izazvao ogromnu paniku među stanovnicima, a lokalne vlasti hitno su zatvorile škole i upozorile građane da budu na oprezu dok traje potraga za životinjom.

Ovaj slučaj ponovo je otvorio pitanje sve češćih upada medveda u naseljena područja Japana. Prošle godine u prefekturi Akita napadnuto je više od 60 ljudi, dok su četiri osobe izgubile život.

Prema podacima japanskog Ministarstva ekologije, tokom 2025. godine zabeleženo je više od 230 napada medveda, u kojima je stradalo 13 osoba.

Stručnjaci upozoravaju da se broj susreta ljudi i medveda povećava zbog rasta populacije ovih životinja, ali i zbog smanjenja broja stanovnika u ruralnim delovima zemlje, gde je sve manje obučenih lovaca.

Japanska vlada je još u martu procenila da u zemlji živi oko 57.800 medveda i usvojila plan kojim je predviđeno sistematsko smanjenje njihove populacije.