Neobičan incident zabeležen je u Vladivostoku u Rusiji, gde je jedna žena privukla pažnju javnosti nakon nesvakidašnjeg susreta sa policajcem.

Kako se može videti na snimku koji kruži društvenim mrežama, a traje svega nekoliko sekundi, žena se popela na policajca, zaskočila ga i nije želela da ga pusti.

Policajac je, uprkos nesvakidašnoj situaciji, ostao pribran i zadržao profesionalnost. Nakon kraćeg incidenta uspeo je da je vrati u automobil.

Snimak je ubrzo postao viralan, a nakon što je incident privukao pažnju javnosti, oglasio se i portparol lokalne policije.

Prema njegovim rečima, žena je u trenutku incidenta navodno bila pod dejstvom alkohola, dok su pripadnici obezbeđenja vršili proveru automobila.

