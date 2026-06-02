Nova drama potresla je Brazil nakon što je devetnaestogodišnja devojka teško povređena u napadu ajkule na plaži Boa Vijagem u blizini Resifea. Tragedija se dogodila samo dan nakon što je jedanaestogodišnji dečak ostao bez noge posle sličnog napada na obližnjoj plaži, što je ponovo otvorilo pitanje bezbednosti kupača u ovom delu zemlje.

Prema navodima lokalnih medija, Marselu Vitoriju de Limu Santos (19) ajkula je napala dok je plivala u moru. Snimci sa lica mesta prikazuju spasioce i posetioce plaže kako je izvlače iz vode nakon napada. Devojka je zadobila stravične povrede i ostala bez noge.

Lekar joj spasao život na plaži

Nakon što je izvučena iz mora, pomoć joj je pružio lekar koji se slučajno zatekao na plaži. On je odmah postavio podvez i zaustavio obilno krvarenje, što je, prema rečima lekara iz bolnice, bilo presudno za njen opstanak.

Direktor bolnice Petrus de Andrade Lima izjavio je da je devojka primljena u stanju dubokog hemoragijskog šoka i da postoji ozbiljan rizik od infekcije zbog teških povreda koje je zadobila u napadu.

Rođak-spasilac prvi pritekao u pomoć

Marselin rođak Žonas Andre de Lima, koji je tog dana radio kao spasilac, ispričao je da je među prvima pritekao u pomoć.

- Ja sam taj koji ju je spasao u moru. Ušao sam u vodu jer je lebdelа malo dalje, gubeći snagu. Zgrabio sam je za ruku i vratio nazad, vukao je, plivala je prema obali, a ljudi su došli i pomogli mi. Bila je veoma teško povređena; već je izgubila nogu - rekao je on.

Dan ranije ajkula napala dečaka

Posebno zabrinjava činjenica da se novi napad dogodio samo dan nakon što je jedanaestogodišnji Žoao Lukas Kastor Nemezio Sales ostao bez leve noge nakon napada ajkule na plaži Pijedade.

Njegov ujak Aldemir Žoze prisetio se dramatičnih trenutaka kada je shvatio šta se dogodilo.

- Onda sam čuo čudan zvuk, i kada sam se okrenuo, sve što sam mogao da vidim bila je krv. Nisam dvaput razmišljao i potrčao sam u vodu da izvučem svog nećaka. Bio je svestan i samo me je stalno molio da ga ne pustim da umre - ispričao je on.

Upozorenja postoje, ali kupanje nije zabranjeno

Obe žrtve leče se u istoj bolnici, a vlasti navode da su na plažama postavljene table koje upozoravaju na opasnost od ajkula. Ipak, kupanje na tim lokacijama nije zvanično zabranjeno.

Prema podacima nadležnih službi, ovo je četvrti napad ajkule u državi Pernambuko od početka godine. U poslednje 34 godine na tom području zabeležena su čak 84 napada ajkula, od kojih je 27 završeno smrtnim ishodom.

Daily mail