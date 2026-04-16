Prema pisanju Telegrafa, do požara je došlo oko podneva u objektu Geološkog instituta Srbije, a radnik Instituta, koji je izvučen bez svesti iz barake zahvaćene požarom, preminuo je uprkos naporima lekara.

Iako je objekat bio u plamenu, prvi rezultati istrage ukazuju na to da smrt radnika možda nije direktna posledica gušenja ili opekotina, piše pomenuti porta i navodi da postoji osnovana sumnja da je nesrećni čovek preminuo prirodnom smrću, verovatno usled zatajenja srca izazvanog ekstremnim stresom i šokom zbog požara.

Navodi se da je pored preminulog radnika, još dvoje zaposlenih dobilo je lekarsku pomoć zbog pretrpljenog šoka.

Vatrogasne ekipe su i dalje na terenu kod Plavog mosta, gde vrše dogašivanje požara i pretragu zgarišta.

Policija je ogradila prostor u Rovinjskoj ulici, a uviđajni timovi pokušavaju da utvrde kako je došlo do izbijanja vatre u baraci. Radnici Instituta koji su bili svedoci događaja su u stanju teškog šoka i njima je ukazana psihološka pomoć.

Saobraćaj u ovom delu grada i dalje se odvija otežano, dok se javnost očekuje zvanično saopštenje Geološkog instituta o gubitku kolege.

