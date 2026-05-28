Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Nikole V. (24) zbog postojanja opravdane sumnje da je u aprilu ove godine podstrekao jednog maloletnika (prema kojem se vodi postupak pred sudijom za maloletnike Višeg suda u Beogradu) da eksplozijom izazove opasnost za imovinu većeg obima, bacanjem bombe na jedan poslovni objekat.

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenom se na teret stavlja krivično delo Izazivanje opšte opasnosti u podstrekavanju u sticaju sa krivičnim delom Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija u podstrekavanju.

Tužilaštvo je predložilo sudu da okrivljenom produži pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu i zbog uznemirenja javnosti.

Postoji opravdana sumnja da je Nikola V. 9. aprila u naselju Bele Vode, od navedenog maloletnika zatevao da, radi nadoknade duga koji je imao prema njemu zbog kupovine opojne droge, baci bombu na određeni objekat, što je maloletnik prihvatio, obzirom da nije imao novca da vrati dug za opojnu drogu, uz dogovor da će mu Nikola V. otpisati dug od 800 evra i da će ga častiti 200 evra nakon izvršenog dela.

Zatim su se obojica istog dana sastali za NN licem u naselju Bele Vode, koje lice je Nikoli V. dalo mobilni telefon sa instaliranom aplikacijom "Signal", a koji je on predao maloletniku nakon ubacivanja kartice i obavestio ga da će ga kontakt pod nazivom "Leptir" kontaktirati preko navedene aplikacije i davati mu dalja uputstva.

Po dobinjanju uputstava i fotografija objekta na koji treba da baci bombu od kontakta, maloletnik je 10. aprila u večernjim časovima preuzeo ostavljenu bombu u napuštenom objektu na teritoriji GO Čukarica i odvezao se autobusom do Kragujevca.

Sledećeg dana, 11. aprila oko 2.45 časova maloletnik je došao do objekta u Kragujevcu, oslobodio osigurač ručne bombe M 75 i bacio je na navedeni objekat, usled čega je nastala materijalna šteta na prednjoj strani objekta.

Maloletnik se nakon toga vratio u Beograd, došao do istog napuštenog objekta na teritoriji GO Čukarica i uzeo obećanu nagradu od 200 evra, koja je bila ostavljena na dogovorenom mestu.

