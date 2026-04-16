Na poslednjem ispraćaju Ljiljane Marković, supruge pevača Čeda Marković, okupio se veliki broj prijatelja, kolega i poštovalaca porodice kako bi odali počast i uputili poslednji pozdrav.

Među prisutnima koji su privukli pažnju javnosti našla se i pevačica Sanja Vučić, koja se na sahrani pojavila u društvu uglednog ginekologa Vanje Milošević. Njihov dolazak nije prošao nezapaženo, budući da je Milošević poznat i kao dugogodišnji partner pevačice Snežana Đurišić koja nije prisustvovala.

Sanja je, inače, bliska sa Milošem Markovićem, sinom Čede i pokojne Ljiljane.



Sanja je bila odevena u svedenu, crnu kombinaciju, prikladnu trenutku, bez želje da se ističe, dok je svojim držanjem pokazala poštovanje prema porodici preminule. U njenom društvu, Milošević je delovao ozbiljno i dostojanstveno, pružajući podršku u tišini.

Podsetimo, Ljiljana Marković preminula je 11. aprila, a vest o njenoj smrti duboko je potresla mnoge. Sahrani danas prisustvuju brojne javne ličnosti, koje su došle da izraze saučešće i podršku porodici u teškim trenucima.