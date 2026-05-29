U Višem sudu u Beogradu danas je ispitivanjem oštećenih i zaposlenih nastavljeno suđenje odgovornim licima Doma za smeštaj starih i odraslih lica "Ivanović" u Barajevu, koji se terete da nisu postavili propisane uređaje za zaštitu od požara i uopšte nisu postupali po propisima i tehničkim pravilima o merama zaštite predviđenim zakonima, usled čega je 20. januara prošle godine u tom objektu izbio požar u kom je život izgubilo 11 korisnika.

U sudnici je danas saslušano dvoje oštećenih, tri negovateljice koje su bile zaposlene u tom Domu i rođeni brat optužene direktorke doma Gorice Ivanović.

Najpre je saslušana Jovana Rajević, čija je majka preminula usled požara u Doma, a koja je, kako je njega ćerka navela bila nepokretna i na gornjem spratu u Domu.

Rajević je odgovarajući na pitanja suda ispričala da je njena majka bila pušač, te da je u Domu pušila ispred svoje sobe u hodniku.

Za optuženog Miloša Ivanovića, koji je inače u svojoj odbrani tvrdio da nije obavljao poslove odgovornog lica u Domu već da je radio na održavanju dvorišta i ponekad dežurao noću, Rajević je rekla da joj je poznato da je on vlasnik Doma.

Miloš Ivanović je inače u dokumentima naveden kao vlasnik, ali je on tvrdio da je njegov otac optuženi Aleksandar Ivanović uzeo njegovu ličnu kartu i prijavio ga kao vlasnika.

Na pitanje Rajević odakle joj informacija da je Miloš Ivanović bio vlasnik, rekla je da joj je to mama ispričala.

Govoreći o Domu, Rajević je navela da su zidovi bili neuredni i da joj je Aleksandar Ivanović rekao da će sve to renovirati.

Oštećeni Aleksandar Gajić je ostao pri svom iskazu u tužilaštvu.

Željka Simić koja je bila zaposlena u Domu, danas je ispričala da joj je poznato da je Miloš Ivanović ponekad menjao negovatelja iz noćne smene, kao štićenike nije presvlačio i slično, već ih je obilazio i pazio.

Na pitanje koja je bila njegova uloga u Domu, Simić je rekla da je on bio samo sin vlasnika, dok je o pušenju u Domu navela da su joj vlasnici rekli da je dozvoljeno u dnevnoj sobi.

Simić tvrdi da je ona palila cigarete korisnicima Doma, jer oni nisu smeli da imaju upaljače, te da Milana, koji je kako se sumnja izazvao požar, nije proveravala da li ima upaljač, jer je tog dana ona njemu zapalila cigaretu i dodala da on nije trebalo da ima upaljač kod sebe.

Adelija Pavlović koja je uglavnom dežurala u Domu, tvrdi da je proveravala da li neko od korisnika ima upaljač, ali da je tog dana Milan ukrao upaljač iz druge sobe.

Na pitanje kako ima ta saznanja, odgovorila je da joj je posle požara ispričao jedan od korisnika iz te sobe, ali nije mogla da se seti imena.

Nevena Čamdžić koja je bila negovateljica i supruga rođenog brata optužene Gorice Ivanović, je navela da je Miloš Ivanović dolazio u Dom samo po potrebi i da je nekoliko puta mesečno, dok je odgovarajući na pitanja rekla da ne zna da li je neko od negovateljica imao završenu školu za taj posao.

Goran Čamdžić, rođeni brat Gorice Ivanović, rekao je da je bio domar radnim danima i uglavnom radnim danima.

On je inače kada je izbio požar došao u Dom i kako je ispričao Miloš Ivanović zajedno su iznosili povređene.

Optuženi Aleksandar Ivanović je stavio primedbu da se samo oni oštećeni čiji je punomoćnik Ivan Ninić, žale na uslove u Domu i pominjali odgovornost Miloša Ivanovića, dodajući da je deda advokata bio smešten u tom Domu.

Sudija je prekinuo optuženog i rekao da i o tome treba da priča Miloš Ivanović ili advokati.

Na kraju suđenja su advokati predložili da se svim optuženima ukine pritvor, na šta je Miloš Ivanović dodao da je u pritvoru 17 meseci i da je njegova ćerka počela da priča da nema oca.

Međutim, sudija je odbio ove predloge i zakazao sledeće suđenje za 10. jul.

Ivanovići su optuženi za krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti u saizvršilaštvu.

Tužilaštvo je u optužnici predložilo da sud okrivljene oglasi krivim i osudi po zakonu, te da ih obaveže na plaćanje svih troškova postupka, kao i da im izrekne meru bezbednosti - zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti u ustanovama socijalne zaštite u trajanju od 10 godina.

Sumnja se da oni nisu postupili po propisima i zakonima zbog čega su izazvali opasnost za život i telo korisnika ovog doma, pri čemu su olako držali da do smrti lica neće doći ili da će moći to da spreče.

Tog dana je pored korisnika Doma u objektu bio samo okrivljeni Miloš Ivanović, koji nije ni stručni radnik, niti negovatelj, niti je osposobljen za sprovođenje mera zaštite od požara, kada je u sobi u potkrovlju, u kojoj je boravio korisnik doma M.D. došlo do požara, zbog žara cigarete ili upaljača.

Požar je zahvatio unutrašnjost ove ustanove, u kojoj nije bilo opreme i uređaja za gašenje požara, niti lica osposobljenih za sprovođenje mera zaštite od požara.

Od posledica požara je preminulo 11 osoba.