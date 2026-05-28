U stambenom kompleksu u Dalasu danas je izbio veliki požar, a plamen i gust crni dim kuljali su ka nebu, javljaju američki mediji. Stanari iz okoline prijavili su da su čuli snažan prasak nalik eksploziji, prenosi AP.

Na televizijskim snimcima videle su se desetine vatrogasaca na mestu nesreće, dok su neki gasili požar, drugi su pomerali grede i spaljene ostatke, kao da tragaju za eventualno zatrpanim osobama. Za sada nije poznato šta je izazvalo požar niti da li ima povređenih.

Ulica nedaleko od stambenog kompleksa bila je prepuna vatrogasnih vozila, ambulantnih kola i policijskih automobila sa uključenim rotacionim svetlima.