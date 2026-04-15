Goran Džonić (60) iz aleksinačkog sela Moravac koji je pravnosnažno osuđen na doživotnu robiju zbog ubistva brata od tetke Gorana Đokića, njegove supruge Gordane i dvadesetpetogodišnje ćerke Lidije, moraće ponovo da se pojavi pred Višim sudom u NIšu radi nadoknade štete nastale svirepim zločinom.



Stojanka Đokić, majka ubijenog Gorana protiv Džonića podnela je tužbu kojom traži da joj vrati novac koji je ukrao od žrtve te još 7.5 miliona dinara na ime nadoknade materijalne i nematerijalne štete.

Viši sud u Nišu je četiri puta odlagao početak suđenja jer je Goran Džonić odbijao da učestvuje u postupku tvrdeći da mu se psihičko zdravlje poremetilo kao posledica suđenja za trostruko ubistvo, te da je neuračunljiv.

Nakon višemesečnog odlaganja zbog problema sa angažovanjem veštaka koji će obaviti njegov neposredni pregled, Višem sudu je juče dostavljen nalaz neuropsihijatra koji je potvrdio da je Džonić duševno zdrav i sposoban za suđenje.

Advokat Miroslav Ristić koji zastupa Stojanku, saopštio je da su se stekli uslovi da suđenje počne.



- Psihijatrijsko veštačenje je pokazalo da Džonić ne boluje od trajne duševne bolesti ili poremećaja koje bi ga učinilo nesposobnim da učestvuje u sudskom postupku. Iz tog razloga za početak septembra zakazan je nastavak suđenja kada će biti saslušan Džonić i Stojanka Đokić. Do tada će biti obavljeno njeno veštačenje s obzirom na to da ona potražuje nadoknadu duševnog bola. Veštaci će takođe proceniti i pretrpljenu materijalnu štetu čiju nadoknadu moja klijentkinja takođe traži - objasnio je Ristić.

Prilikom posledneg razgovora Stojanka nam je kazala da ne postoji novac kojim bi Džonić mogao da isplati svoj zločin ali da sinovljevu ušteđevinu koja je bila namenjena njegovoj ubijenoj ćerki, želi da podeli ostalim unucima.

- Ja sam naslednik tog novca ali meni više ništa ne treba. Hoću da ga podelim deci mog drugog sina koji je takođe preminuo. Oni su mi se našli u najgore vreme koje me je snašlo, pomagali su mi i novčano oko sahrane i svega i želim da im uzvratim. I novac koji tražim kao odštetu takođe ću dati njima – obećala je Stojanka.



Kako je navedeno u tužbi, Džonić je od njenog sina oduzeo novac u iznosu od 1.380.000 dinara, 37.130 evra, 3.940 švajcarskih franaka i 1.850 američkih dolara

Parničnom tužbom protiv Džonića Stojanka traži milion i po dinara na ime troškova ukopa, spomenika i pomena svojim najmilijima i još šest miliona za pretrpljene duševne bolove.

Protiv tuženog Gorana Džonića pravnosnažno je okončan krivični postupak pred Višim sudom u Nišu i on je oglašen krivim zato što je izvršio krivično delo teško ubistvo u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnigh materija pa ga je sud osudio na kaznu doživotnog zatvora.

Zločin je počinio 27. septembra 2021. godine radi pribavljanja imovinske koristi i to na taj način što je u ataru sela Moravac kod Aleksinca, vatrenim oružjem lišio života Gorana Đokića, sina tužilje, Gordanu Đokić, snahu tužilje i Lidiju Đokić, unuku tužilje. Od povreda koje im je tuženi naneo svo troje su preminuli na licu mesta da bi zatim njihova tela polio gorivom, zapalio i gurnuo u jamu kako bi ih sakrio a zatim se odvezao vozilom koje je vlasništvo pokojnog Gorana.

Zbog teškog ubistva iz koristoljublja i nedozvoljenog držanja oružja 13. juna 2023. godine Džoniću je prvostepenom odlukom izrečena doživotna robija. Njegov branilac Biljana Pešič izjavljuje žalbu ali ga Apelacioni sud pravnosnažno osuđuje na istovetnu kaznu sa pravom na uslovnu slobodu posle 27 godina.Džonič je tokom čitavog postupka negirao da je ubio bliskog rođaka i njegovu porodicu.