Dečiji rođendani i krštenja odavno više nisu samo porodična okupljanja. Sve češće prerastaju u male društvene događaje koji pokreću rasprave – od toga koliko novca staviti u kovertu, do načina proslave koji uključuje skupe igraonice, restorane i raskošne dekoracije koje mnogi smatraju preteranim.

Upravo ta tema nedavno je pokrenula diskusiju na Reditu, gde je jedan korisnik iz Srbije postavio pitanje koliko se danas zapravo daje novca za dečije rođendane i krštenja, ali i da li roditelji sve češće očekuju novac umesto poklona.

„Imate li utisak da se podrazumeva da se na rođendan u restoranu ili igraonici nosi koverta? I šta mislite o celom tom ‘cirkusu’ sa kič dekoracijama koje su mnogima već dosadile?

Kao da sve manje ljudi slavi rođendan kod kuće ili organizuje neku jednostavnu aktivnost u prirodi, gde bi se deca zaista igrala i družila. Da li je to samo pomodarstvo zbog Instagrama?

Za krštenja znam da se obično daje novac ili nakit, ali me zanima – koliko stavljate u kovertu u zavisnosti od bliskosti?“, upitao je on.

„Doneo sam igračku – bio sam jedini“

Objava je brzo izazvala veliki broj komentara, najviše o poklonima i promenama u načinu proslavljanja.

„Mlađem bratu sam doneo igračku na rođendan u igraonici i bio sam jedini koji je to uradio. Svi ostali su dali novac – i, naravno, tome se najviše obradovao“, napisao je jedan korisnik.

„Jedne godine sam dao 800 evra“

Drugi korisnik istakao je da je prestao da nosi novac na slavlja zbog velikih troškova:

„Ne nosim više pare. Nemam problem sa finansijama, ali jedne godine sam dao oko 800 evra za osam različitih proslava – svadbe, punoletstva, rođendane – i to nas je išlo dvoje. Posle toga sam presekao.“

Najčešće se daje 50 do 100 evra

Većina učesnika diskusije slaže se da je između 50 i 100 evra sasvim prihvatljiv iznos.

„Moje dete je za rođendan u dvorištu dobijalo poklone, a oni koji nisu doneli poklon davali su oko 50 evra. Za dečiji rođendan je sasvim dovoljno kupiti igračku ili knjigu, uz malo slatkiša – i to je to.“

„Za krštenje obično dam 50 evra ako idem sama, a 100 ako idem sa partnerom. Za rođendan kupujem poklon, najčešće ono što roditelji kažu da detetu treba.“

Kritike na račun skupih proslava

Neki korisnici posebno su kritikovali trend organizovanja skupih rođendana:

„Čujem da je ‘tarifa’ za prvi rođendan 50–100 evra i iskreno – to je preterivanje. Prave detetu svadbu u restoranu, gde stolica košta 40 evra, pa posle kukaju. Ne pada mi na pamet da opterećujem prijatelje tim troškovima.“

„Sve zavisi od bliskosti“

Bilo je i onih koji smatraju da je sve stvar ličnog izbora i odnosa:

„Ako vam je stalo do tog deteta, daćete koliko možete – u skladu s tim koliko vas ide i kakve su vam mogućnosti. I roditelji su platili proslavu. Ako ne možete ili ne želite – jednostavno ne odete.“

Na to je usledio i odgovor:

„Zašto bismo mi otplaćivali nečije slavlje? Sve to često deluje kao predstava za Instagram.“

„Ne želim da zbog novca zapostavim ljude“

Na kraju, jedan korisnik je istakao drugačiji pogled:

„Nedavno sam potrošio 24.000 dinara samo na muziku na proslavi kod komšije. Kada bih sabrao sve što dam tokom godine, to su ozbiljne pare. Ali ako je lepo – ne brojim. Ne želim da jednog dana imam ušteđevinu, a da nemam ljude oko sebe jer sam zbog novca izbegavao druženja.“