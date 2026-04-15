Kada se američki lider Donald Tramp obrušio na italijansku premijerku Đorđu Meloni cela Italija je stala u njenu odbranu.

Svoj glas podigla je i njena najveća protivnica Elena Etel koja je poslala jasnu poruku: Dalje ruke od naše premijerke i Italije, mi smo svi jedinstveni kad nas napadne neko spolja!

Naime, Elena Eli Šlajn pokazala je u italijanskom parlamentu kako svi treba da se bore za isti interes, dok blokaderi u Srbiji gledaju samo svoju korist i kako da se dočepaju vlasti.

Jasno da scenario iz Italije u Srbiji nikad nećemo videti, da blokaderi trče po hotelskim sobama u belom svetu i da praktično mole da neko spolja napadne predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i državu Srbiju!

U narednom snimku pogledajte kako se ponaša hrabra i poštena žena. Opozicionarka koja koja se ponaša odgovorno prema svojoj zemlji, a ne kao blokaderski lideri u Srbiji poput tračara: