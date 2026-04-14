Dragan Ranisav (40) likvidiran je pre tačno deset godina, 14. aprila 2016. godine, u brutalnoj sačekuši u Rumi, kada je na njega nepoznati napadač ispalio više hitaca ispred porodične kuće na uglu ulica Atanasija Stojkovića i Partizanske. Nakon pucnjave, napadač je pobegao, a Ranisav je preminuo na licu mesta.

Deceniju kasnije, porodica i dalje živi sa bolom i pitanjem bez odgovora - ko stoji iza egzekucije? Tim povodom oglasila se Draganova rođena sestra, koja je na društvenim mrežama podelila emotivnu poruku i fotografiju ubijenog brata.

- Danas je deset godina od kada su ubili mog mlađeg brata Dragana. Ubili te jesu, ali sećanje na tebe nikada. Bio si i ostao ponos svojoj porodici. Počivaj u večnom miru - napisala je ona.

Nedostaje porodici i prijateljima

U nastavku se obratila i ubijenom bratu.

- Nije što je moj brat, ali takav se čovek ne rađa. Nedostaješ porodici, svojim prijateljima, mnogim poznanicima. Pamtićeš se još dugo, generacije će te pominjati. Teško da još ima čoveka takvog karaktera, hrabrosti, čoveka koji ima petlju da kaže sve u lice i dobro i loše. Čoveka koga su se neljudi bojali, a deca ga obožavala. Oni koji te nisu voleli, neka im Bog oprosti jer im je lakše od kada te nema - navela je sestra.

Podsetimo, Ranisav je ubijen u trenutku kada je izašao iz kuće, nakon što je večerao sa verenicom i majkom. Prema ranijim saznanjima iz istrage, rekao je da ide da pomeri automobil, kada ga je napadač sačekao i otvorio vatru iz neposredne blizine.

Sačekuša ispred kuće

- Ranisav je večerao s verenicom Mirjanom i majkom Mirom, s kojima je inače živeo u kući i rekao im da izlazi napolje kako bi preparkirao automobil koji mu je ostao na mostiću. Kad je izašao napolje, napadač je potegao pištolj i zapucao. Ranisav je pao i odmah preminuo od teških povreda - rekao je ranije izvor blizak istrazi i potom dodao:

- Verenica i majka su pozvale Hitnu pomoć i policiju, ali nesrećnom Draganu nije bilo spasa. Lekari su, nažalost, mogli samo da konstatuju smrt. Ubice su nakon pucnjave nestale i za njima se intenzivno traga - ispričao je izvor.

Istraga je tada trajala satima, policija je čak 12 sati neumorno pretraživala teren nedaleko od mesta zločina, međutim, interesantna je činjenica da u celoj ulici nije bilo sigurnosnih kamera, što je, kako se sumnja, egzekutoru olakšalo beg.

Od ranije poznat policiji

- Začuli smo pucanj oko 22 časa uveče. Najpre smo pomislili da deca bacaju petarde, ali kad smo izašli napolje, ugledali smo Dragana u lokvi krvi. Oko njega su se već nalazili lekari koji su pokušavali da pomognu - bile su reči potresenih komšija koji su tvrdili da je Ranisav promenio stil života po izlasku iz zatvora, s obzirom na to da je on odranije dobro poznat policiji.

Ranisav je bio poznat policiji i proveo je više godina u zatvoru zbog teške pljačke iz 2003. godine, kada je, zajedno sa saučesnicima, opljačkao kuću i odneo veliku količinu novca i vrednih predmeta.

- Oni su u ranim jutarnjim satima upali u kuću sestre osnivača jedne kompanije. Prvo su naleteli na kućnu pomoćnicu, a onda i na vlasnicu kuće, koja je još spavala. Uz pretnje i batine tražili su od nje da im preda novac, a u međuvremenu su iz druge sobe uzeli njenu ćerku - preneli su mediji.

Opljačkana žena

Napadnuta žena predala je napadačima 220.000 evra, pet miliona dinara, mobilne telefone, ogrlicu vrednu nekoliko hiljada evra i još neke "sitnice".

Nakon izlaska iz zatvora, živeo je povučenije, a prema navodima komšija, nije bilo jasno čime se bavio.

Ni deset godina kasnije, ubica Dragan Ranisava nije identifikovan, a slučaj i dalje ostaje nerešen.

