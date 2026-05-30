Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se ekskluzivno uključio u program Informer TV, gde je govorio o svim najvažnijim temama koje poslednjih dana izazivaju ogromnu pažnju javnosti.

- Što se tiče skupa, važno je da se ljudima objasni o čemu je reč. Nije ovde reč o pticama i njihovoj zaštiti, mi smo njih zaštitili. Njima smeta transparent "Srbija pobeđuje" - rekao je na početku predsednik.

Kako je istakao, poslali su ljude i nahranili i dali pticama šta im treba. Ali da nije jednostavna procedura da se transparent skine.

- Morate poslati obučene ljude, alpiniste da to skinu. I skinuće u 19 časova. Jedna dugoročna akcija koju provode neke spoljne službe i mediji u Srbiji, a to je pokušaj dehumanizacije, i ne samo mene nego svih nas koji se bavimo poslom na odgovoran način — a to je da nas predstave kao ljude koji ne volje životinje, a nikada im nije bilo do tih ptica, mi smo ih nahranili, a ne oni - dodao je.

Istakao je da se brine o svemu, najviše o ljudima, ali i o svim živim bićima.

- Imam više pasa, o svakom od njih brinem, i moja deca, i vi ćete sad da objašnjavate da više volite ljubimce od nas? A da li ste brinuli o ljudima? Razumem da nismo našli najbolje mesto za sve to, ali moje pitanje je da li ste brinuli o ljudima kada ste spaljivali nečije prostorije, kada ste hteli da ih žive zapalite. Više ste buke podigli oko toga, samo što ime niste dali svakoj ptici, nego o studentkinji koja je umrla na fakultetu - upitao je.

Na građanima je, kako je dodao, da odluče da li žele ovakve siledžije.