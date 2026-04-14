Američki ratni brodovi blokirali su saobraćaj prema iranskim lukama u Ormuskom moreuzu. Iran je upozorio na šire posledice po region. Ambasador Irana u UN Amir Said Iravani kaže da Teheran zahteva ratnu odštetu od Bahreina, Saudijske Arabije, Katara, UAE i Jordana zbog učešća u ratu SAD i Izraela protiv Irana. Šef Hezbolaha odbacuje planirane razgovore između Izraela i Libana.

Izraelski ambasador nakon sastanka u Vašingtonu: Odbio sam da se obavežem na prekid vatre

Nakon dva sata razgovora, sastanak izraelske i libanske strane u Vašingtonu je okončan. Izraelski ambasador u SAD Jehijel Lajter rekao je, nakon razgovora sa libanskom ambasadorkom Nadom Hamadehom, da je odbio da se obaveže na prekid vatre u južnom Libanu, dodavši da su na sastanku proizašli predlozi koje će predstaviti svojim vladama, prenosi Si-En-En. „Što se tiče prekida vatre, bavimo se samo jednom stvari – i to sam jasno stavio do znanja – usredsređeni smo na bezbednost stanovnika Izraela“, rekao je Lajter. Izraelski ambasador je rekao da su libanska vlada i Izrael na „istoj strani jednačine“ kada je u pitanju Hezbolah i nagovestio je mogući dan kada bi Liban i Izrael mogli imati formalne, prijateljske odnose. Ali Izrael ne namerava da zaustavi svoju ofanzivu protiv militantne grupe, za koju je Lajter rekao da je „oslabljena kao nikada ranije“. Rakete se ispaljuju na naše civile i to ćemo zaustaviti. Nećemo dozvoliti (Hezbolahu) da stalno ispaljuje rakete na naša naseljena mesta“, naveo je Jehijel Lajter. Naveo je da je na sastanku proizašlo "nekoliko predloga i preporuka“ i da će se, nakon što ih predstave svojim vladama, dve strane verovatno ponovo sastati u narednim nedeljama u Vašingtonu. (CNN)

SAD imaju novu metu: Nude 10 miliona za vođu Kataiba Hezbolaha!

Američki Stejt department ponudio je nagradu od 10 miliona dolara za informacije o Ahmadu al-Hamidaviju, vođi grupe Kataib Hezbolah.

U objavi na mreži X u utorak, Stejt department je naveo da je ova milicija, koju podržava Iran, „odgovorna za napade na američke diplomatske objekte u Iraku, kidnapovanje američkih državljana i ubistva nevinih iračkih civila“.

„Pomozite nam da zaustavimo nasilje. Pomozite nam da zaustavimo al-Hamidavija. Pošaljite nam informacije“, saopštio je Stejt department.

Kataib Hezbolah je pre dve nedelje u Iraku kidnapovao američku novinarku Šeli Kitlson, koja je oslobođena nedelju dana kasnije.

Gutereš pozvao na nastavak pregovora kako bi se okončao rat na Bliskom istoku

Generalni sekretar UN Antonio Gutereš pozvao je danas na nastavak ozbiljnih pregovora kako bi se okončao rat na Bliskom istoku i pozvao Izrael i Liban da "rade zajedno".

"Ne postoji vojno rešenje za ovu krizu. Mirovni sporazumi zahtevaju upornu političku posvećenost i volju. Ozbiljni pregovori treba da se nastave", rekao je Gutereš novinarima u sedištu UN u Njujorku, pozivajući se na razgovore održane prošlog vikenda u Pakistanu između Teherana i Vašingtona.

Završeni razgovori Libana i Izraela

Preliminarna runda razgovora između Libana i Izraela je završena, prenosi libanska državna novinska agencija.

Dve zemlje su razgovore započele u utorak u Vašingtonu, pod pokroviteljstvom američkog državnog sekretara Marka Rubija. Ove dve države nisu direktno pregovarale još od 1983. godine.

Iranski brodovi koji su prošli moreuz, vraćaju se nazad

Podaci o kretanju brodova pokazuju da su dva plovila povezana s Iranom promenila smer nakon prolaska kroz Ormuski moreuz.

Analiza BBC sugerišu da su se ta dva broda, koja su prošla kroz moreuz nakon uvođenja američke blokade, sada okrenula i da se vraćaju nazad.

Tanker "Rich Starry", koji je pod američkim sankcijama i koji je prijavio da prevozi teret, isplovio je iz Šardže u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i prošao kroz moreuz prema istoku, ali je potom promenio smer.

Podaci pokazuju i da je teretni brod "Christianna", koji je juče prošao kroz moreuz nakon isplovljavanja iz iranske luke Bandar Imam Homeini, takođe promenio smer.

Rubio: Libanski narod žrtva iranske agresije

Marko Rubio je domaćin izraelskim i libanskim izaslanicima u Vašingtonu, na prvim direktnim razgovorima između ove dve zemlje u poslednjih nekoliko decenija..

Razgovori su počeli oko 17 časova.

"Libanski narod je žrtva iranske agresije i to mora da prestane", izjavio je Rubio.

Tramp: Novi pregovori SAD i Irana mogući u naredna dva dana u Islamabadu

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da bi novi mirovni pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana mogli da budu održani u naredna dva dana u Islamabadu, glavnom gradu Pakistana.

Tramp je u telefonskom intervjuu za Njujork post naveo da su razgovori u toku, ali da napreduju sporije nego što se očekivalo, dodajući da postoji mogućnost da se druga runda direktnih pregovora o okončanju sedmonedeljnog rata održi u Evropi.

Međutim, ubrzo potom je ponovo kontaktirao novinare njujorškog lista sa novim informacijama, ističući da je Islamabad trenutno verovatnija lokacija.

- Možda bi trebalo da ostanete tamo, jer bi nešto moglo da se dogodi u naredna dva dana i sve smo skloniji da odemo tamo - rekao je Tramp, govoreći o pakistanskoj prestonici.

Zašto Iran neće biti pogođen blokadom Ormuskog moreuza

Iran neće biti pogođen američkom blokadom Ormuskog moreuza, jer ima više od osam kilometara kopnenih i morskih granica, ocenio je ministar unutrašnjih poslova Eskandar Momeni.

Momeni je naložio zvaničnicima u iranskim pograničnim provincijama da olakšaju uvoz osnovne robe kako bi neutralisali pretnju pomorske blokade, navodi se u saopštenju.

IRGC: Novi vojni kapaciteti iznenadiće neprijatelja

Iranska revolucionarna garda upozorila je da će, ako se rat protiv Irana nastavi, novi vojni kapaciteti iznenaditi neprijatelja.

Portparol IRGC-a Hosein Mohebi rekao je da još nisu otkrili mnoge svoje kapacitete.

- Ako se rat nastavi, otkrićemo kapacitete o kojima neprijatelj nema predstavu. Predstavićemo metode borbe kojima neprijatelj neće imati značajan kapacitet da se suprotstavi našim novim pristupima - rekao je on.

U sukobu sa Hezbolahom na jugu Libana ranjeno 10 izraelskih vojnika

U sukobu izraelske vojske sa naoružanim pripadnicima libanske organizacije Hezbolah u gradu Bint Džbejl na jugu Libana povređeno je 10 pripadnika izraelske vojske, od kojih trojica teško, saopštila je danas izraelska vojska.

„Ranjeni pripadnici Padobranske brigade prevezeni su u bolnicu, a njihove porodice su obaveštene“, navodi se u saopštenju koje prenosi Tajms of Izrael.

Tramp: Razgovori sa Pakistanom možda za dva dana u Pakistanu

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je za "Njujork post" da bi razgovori sa Iranom "mogli da se dogode u naredna dva dana" u Pakistanu.

CENTCOM: Više od 10.000 američkih vojnika drži pod blokadom iranske luke!

Centralna komanda SAD (CENTCOM) saopštila je da više od 10.000 američkih mornara, marinaca i vazduhoplovaca, uz podršku preko deset ratnih brodova i na desetine aviona, trenutno sprovodi misiju blokade brodova koji ulaze u iranske luke ili ih napuštaju.

Tramp: Evropa očajnički traži energiju, a Britanija ne otvara naftna polja u Severnom moru!

Donald Tramp se oglasio još jednom po pitanju nafte, ovog puta na njegovoj društvenoj mreži Truth Social.

"Evropa očajnički traži energiju, a ipak Velika Britanija odbija da otvori naftna polja u Severnom moru, koja su jedna od najvećih na svetu. Tragično!!! Aberdin bi trebalo da cveta. Norveška prodaje svoju naftu iz Severnog mora Velikoj Britaniji po duplo većoj ceni. Oni zarađuju pravo bogatstvo.

Velika Britanija, koja je bolje pozicionirano na Severnom moru u energetske svrhe od Norveške, trebalo bi da krene u bušenje: "BUŠI, DUŠO, BUŠI!" Apsolutno je ludo što to ne rade… I, NEMA VIŠE VETRENJAČA!"

Tramp: Meloni misli da Amerika treba da odradi posao za Italiju oko nafte

Predsednik SAD Donald Tramp kritikovao je italijansku premijerku Đorđu Meloni zbog situacije oko nafte.

"Meloni samo kaže da Italija ne želi da se meša. Iako Italija odande dobija svoju naftu, iako je Amerika veoma važna za Italiju. Ona ne misli da bi Italija trebalo da bude uključena. Ona misli da bi Amerika trebalo da odradi posao umesto nje", rekao je Tramp, prenosi Korijere.

Barem pet brodova koji su bili u iranskim lukama prošlo je kroz Ormuski moreuz uprkos blokadi američke vojske koja bi trebalo da zaustavlja takva plovila.

Korijere dela sera navodi da su to objavile firme za praćenje pomorskog prevoza Kpler i Lseg.

Sajt Vindvord koji za nadzor situacije na svetskim morima koristi veštačku inteligenciju, otkrio je jednog od "potencijalnih rabijača blokade" u Ormuskom moreuzu.

Četiri broda povezana sa Iranom prošla kroz Ormuski moreuz uprkos američkoj blokadi

Uprkos američkoj pomorskoj blokadi, četiri broda povezana sa Iranom prošla su kroz Ormuski moreuz, izveštava BBC.

Dva broda su posetila iranske luke, prema podacima MarinTrafika. Teretni brod Kristijana prošao je kroz moreuz u ponedeljak nakon što je bio u iranskoj luci Bandar Imam Homeini. Rič Stari, koji su SAD sankcionisale zbog trgovine sa Iranom, otplovio je istočno kroz moreuz preko noći iz Šardže u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Tanker Murlikišan, takođe pod američkim sankcijama zbog veza sa Iranom, otplovio je zapadno iz kineske luke Lanšan i prošao kroz moreuz preko noći. Njegova poslednja poznata pozicija bila je istočno od iranskog ostrva Kešm.

Moguće je da su brodovi slali lažne podatke o poziciji, poznate kao „lažno predstavljanje“, kako bi prikrili svoje kretanje.

Američka vojska je objavila da će od ponedeljka blokirati sav pomorski saobraćaj koji ulazi ili izlazi iz iranskih luka. Istovremeno, naglasila je da neće ometati brodove koji plove između luka koje nisu iranske.

POSTIGNUT DOGOVOR! Iran pristao na sporazum sa Amerikom

Sančez: Potrebna nam je Kina da reši rat u Iranu

Španski premijer Pedro Sančez istakao je da Kinu vidi kao glavnog globalnog sagovornika koji može pomoći u okončanju rata u Iranu, kao i drugih sukoba poput onog u Ukrajini.

Govoreći nakon sastanka sa kineskim predsednikom Si Đinpingom, Pedro Sančez je rekao: "Veoma mi je teško da pronađem druge sagovornike, osim Kine, koji mogu da reše ovu situaciju nastalu u Iranu i Ormuskom moreuzu".

Sančez je jedan od najglasnijih evropskih kritičara američko-izraelskog rata na Bliskom istoku. Španska vlada je zatvorila svoj vazdušni prostor za američke avione koji se koriste u ratu.

Italija suspenduje sporazum o odbrani sa Izraelom

Italijanska premijerka Đorđa Meloni poručila je da Italija suspenduje svoj sporazum o odbrani sa Izraelom, koji obuhvata razmenu vojne opreme i zajednička istraživanja.

"Uzimajući u obzir trenutnu situaciju, Vlada je odlučila da obustavi automatsko obnavljanje sporazuma o odbrani sa Izraelom", rekla je Melonijeva.

Sporazum, potpisan 2003. godine, automatski je obnavljan svakih pet godina.

Tramp: Mogli bismo da svratimo do Kube kada završimo s Iranom

Američki predsednik Donald Tramp ponovo je sinoć zapretio Kubi, navodeći je kao potencijalnu američku metu nakon okončanja rata s Iranom.

- Mogli bismo da svratimo do Kube kada završimo s ovim - kazao je Tramp novinarima u Beloj kući, misleći na rat koji su Izrael i DSAD poveli protiv Irana 28. februara.

Volstrit džornal: Saudijska Arabija vrši pritisak na SAD da obustave blokadu Ormuza

Saudijska Arabija vrši pritisak na SAD da odustanu od blokade Ormuskog moreuza i da se vrate za pregovarački sto, iz straha da bi američko zatvaranje tog moreuza moglo da dovede do toga da Iran, preko militantne grupe Huti u Jemenu, blokira i moreuz u Crvenom moru, rekli su saudijski energetski zvaničnici.

Zvaničnici su za Volstrit džornal rekli da je ta zemlja upozorila SAD da bi Iran mogao da uzvrati zatvaranjem Bab el-Mandeba, uskog moreuza u Crvenom moru, preko koga ta zemlja izvozi svoju naftu.

Naveli su da je Saudijska Arabija za sada obezbedila da Huti, koje podržava Iran, ne napadaju njihove brodove, ali da je situacija nestabilna i da bi Huti mogli agresivnije da uđu u sukob ukoliko ih Iran dodatno pritisne.

Saudijski energetski zvaničnici su upozorili i da bi Huti takođe mogli da počnu da nameću takse na brodove za tranzit.

Borba Hezbolaha i IDF-a u Libanu (VIDEO)

Snage Hezbolaha, Radvan, sukobile su se sa trupama IDF-a u Bint Džbejlu.

Izraelska vojska je pokušala da zauzme grad sa četiri strane, ali nije uspela da upadne u centar grada, iako se do juče činilo da je definitivno dobila bitku, piše grčki portal Pronjuz

Pakistan predlaže da bude domaćin još jedne runde pregovora između SAD i Irana

Pakistan je predložio da se u narednim danima, pre isteka dvonedeljnog primirja, u Islamabadu održi drugi krug pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, saopštila su dva pakistanska zvaničnika.

Zvaničnici, koji su govorili pod uslovom anonimnosti, kazali su da odluka o tome gde će se potencijalni naredni pregovori održati zavisiti od toga da li će SAD ili Iran zatražiti drugu lokaciju, prenosi AP.

Jedan od zvaničnika je rekao da su, uprkos tome što su završeni bez sporazuma, prvi razgovori, koji su održani proteklog vikenda o postizanju trajnog mira, bili deo tekućeg diplomatskog procesa, a ne jednokratni poduhvat.

Šef Hezbolaha odbacuje planirane razgovore između Izraela i Libana

Generalni sekretar libanske militantne grupe Hezbolah Naim Kasem izjavio je sinoć da ta grupa koju podržava Iran apsolutno odbacuje mirovne pregovore između Izraela i Libana koji bi trebalo da se održe danas u Vašingtonu.

Kasem je zatražio od libanskog predsednika Žozefa Auna i premijera Navafa Salama da odustanu od pregovora, u kojima će posredovati Sjedinjene Američke Države, tvrdeći da su izraelski napadi na Liban nastavljeni uz podršku SAD, preneo je Skaj njuz.

Takođe je istakao da Hezbolah veruje da je pravi cilj Izraela da anektira Liban u okviru projekta "Veliki Izrael", političke i verske ideologije prema kojoj većina Bliskog istoka treba da bude deo države Izrael.

Si-En-En: Američki zvaničnici razgovaraju o mogućem drugom sastanku sa Teheranom

Zvaničnici administracije američkog predsednika Donalda Trampa interno razgovaraju o detaljima potencijalnog drugog, direktnog sastanka sa iranskim zvaničnicima pre isteka prekida vatre između Vašingtona i Teherana sledeće sedmice, ukoliko se ukaže prilika, izjavio je dobro obavešten izvor za Si-En-En.

Izvor je naveo da zvaničnici razmatraju potencijalne datume i lokacije, ukoliko tekući razgovori sa Iranom i posrednicima u regionu budu napredovali u narednim danima.

"Moramo da budemo spremni da brzo nešto predložimo, ako stvari krenu u tom pravcu", naveo je izvor