U ulici Dobrinjske bolnice u Sarajevu, meštani su juče pronašli telo muškarca ispred zgrade.

S obzirom na lokaciju i položaj na kojem se nalazio, posumnjali su da je reč o samoubistvu.

Na teren su izašli pripadnici PS Dobrinja, a smrt muškarca je konstatovala doktorka Zavoda za hitnu medicinsku pomoć KS.

Utvrđeno je da je preminuli A.M. (1990) iz Sarajeva. Obavešten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, koji je rukovodio uviđajem, a uviđaj su obavili pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo - istakli su iz MUP-a KS.

Ipak, na kraju je utvrđeno da je reč o ubistvu, a policijski službenici su sinoć uhapsili tri muškarca iz Sarajeva: N.P. (1999), A.Š. (2000) i D.Ć. (1993), zbog osnova sumnje da su počinili krivično delo Ubistvo u saučiniteljstvu.

Osumnjičeni se nalaze na kriminalističkoj obradi u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a KS.

