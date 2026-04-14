Jedan od osumnjičenih za ubistvo Adnana Metanovića u Sarajevu rekao je policiji da su svemu prethodili neraščišćeni računi između drugog osumnjičenog N. P. i Metanovića.

Otkrio je da je N. P. nosio masku Betmena, imao rukavice za boks i da je maltretiranje Metanovića trajalo satima.

Kazao je policiji da je N. P. sve snimao mobilnim telefonom i da postoji više snimaka, kao i da tu noć koristili spid i travu.

Otkrio je i da je N. P, navodno, napuderisao Adnana Metanovića nekim puderom da bi ga na taj način dodatno ponižavao.

Kazao je da je N. P. vukao Metanovića iz sobe u sobu i da ga je "bacao" po stanu.

Podsećamo, osim N. P. za ubistvo su osumnjičeni A. Š i D. Ć. Naime, u prostorijama MUP-a KS ispitani su N. P. (27), A. Š. (26) i D. Ć. (33) zbog ubistva Adnana Metanovića zvanog Švabo u sarajevskom naselju Dobrinja.

Njegovo telo pronađeno je ispred zgrade, pa se sumnjalo da je reč o samoubistvu skokom sa zgrade, da bi na kraju pripadnici MUP-a KS utvrdili da je reč o ubistvu.

Adnan Metanović bio je sin Ruždije Metanovića, muzičkog menadžera i producenta, koji je sarađivao sa pevačem Mladneom Vojičićem Tifom. Ruždija Metanović je preminuo 2015. godine.

Alo/Avaz

BONUS VIDEO