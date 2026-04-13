Pripadnici Uprava policije Crne Gore nastavili su akciju protiv nelegalne trgovine farmaceutskim proizvodima, nakon što su kod šezdesetogodišnjeg A.H. iz Bara, pored ranije zaplenjenih lekova u autobusu, pronađene dodatne količine u njegovom stanu.

Pretresom stana i drugih prostorija koje koristi osumnjičeni, a po nalogu Osnovni sud u Baru, policijski službenici su otkrili još 2.406 kutija i 600 kesica različitih farmaceutskih proizvoda bez potrebne dokumentacije.

Time je ukupan broj zaplenjenih lekova porastao na 3.897 kutija i 600 kesica, imajući u vidu da je dan ranije kod istog lica u autobusu pronađena 1.491 kutija medikamenata bez pratećih papira.

Prethodna zaplena realizovana je na Zajedničkom graničnom prelazu Sukobin – Murićani, gde je kontrolisan autobus na relaciji Prizren – Ulcinj. Tom prilikom, lekovi su pronađeni u prtljagu osumnjičenog.

O slučaju su obaveštena nadležna tužilaštva. Osnovno državno tužilaštvo u Baru kvalifikovalo je delo kao nedozvoljenu trgovinu, dok je Osnovno državno tužilaštvo u Ulcinju u ranijoj fazi postupka ocenilo da postoji sumnja na krivično delo krijumčarenje.

Protiv A.H. biće podnete krivične prijave u redovnom postupku, a policija nastavlja rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog slučaja i eventualnih veza sa nelegalnim tržištem lekova.

