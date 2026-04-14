Njihova ljubav prema otadžbini i spremnost da pomognu u ključnim trenucima predstavljaju pravi primer nacionalne solidarnosti i ponosa.

O tome svedoči i slika poslata redakciji portala Srpski Ugao ispred crkve Svetog apostola Luke u Vićenci u Italiji, na kojoj se jasno ističu poruke „Kosovo je Srbija“ na italijanskom i srpskom jeziku.

Istovremeno, prijateljska Italija, pre svega kroz stranku Lega, koja je deo vladajuće koalicije, kontinuirano legitimiše teritorijalni suverenitet Republike Srbije. Pozivajući se na Rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, deo stranke Lega i njeni predstavnici odbijaju da priznaju samoproglašenu nezavisnost tzv. Kosova. Ova principijelna podrška dodatno učvršćuje prijateljske odnose između dva naroda i pokazuje da se poštovanje međunarodnog prava i dalje ceni u italijanskoj politici.

Pogled redakcije portala Srpski Ugao

Naša misija je da što više informišemo italijanski narod o ovom pitanju kroz jednostavna i jasna pitanja. Šta bi bilo da region Lacio gde se nalazi Rim sutra proglasi nezavisnost, da se ta oblast odcepi i time ugrozi celokupnu egzistenciju, teritorijalni integritet i identitet Italijana? Da li biste to prihvatili? Baš kao što mi Srbi ne prihvatamo otcepljenje Kosova i Metohije, tako i Lega razume i poštuje taj stav – jer princip je isti za sve narode.

(Stefan Bogdanović/Srpskiugao)