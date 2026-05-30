„Srpska napredna stranka je najavila još danas pre podne da će pomenuti bilbord biti skinut u 19 časova, čime će se omogućiti nesmetano hranjenje ugroženih ptica koje se nalaze na višim spratovima same Palate Albanija“, rekao je Marjanović za Tanjug.

Istakao je da su juče, čim su uvideli problem, zajedno sa Ministarstvom zaštite životne sredine i Institutom za zaštitu prirode organizovali da stručni ljudi iz tih institucija dođu na lice mesta i krenu sa hranjenjem ugroženih mladunaca ptica dok ne bude uklonjen baner, što je, kako je rekao, duži proces.

On je ocenio da je sve ono što se dešava danas popodne, okupljanje i pokušaji nasilnog skidanja i cepanja banera, „najobičniji cirkus“.

„To je zapravo performans kojim različite opozicione grupe žele da prikupe jeftine političke poene, iako znaju da će danas u 19 časova alpinisti, profesionalni timovi raditi na skidanju tog banera“, rekao je Marjanović.

On je istakao da je pokušaj nasilnog skidanja banera doveo u pitanje bezbednost ljudi koji se nalaze oko Palate Albanija, s obzirom na to da je taj baner ankerisan i da njegovo uklanjanje moraju da rade stručni ljudi, alpinisti.

„Građani treba da znaju da su odmah po uočenom problemu sve institucije reagovale i da je pronađen način da ne bude većih problema kada govorimo o ovoj zaštićenoj vrsti ptica. Sa druge strane, organizovano je skidanje banera, što će krenuti u 19 časova, a sve ovo što smo imali prilike da vidimo zapravo jeste samo pokušaj određenih opozicionih grupa i različitih odbora da prikupe neke dodatne političke poene i na taj način ostvare politički ćar“, naveo je Marjanović.

On je istakao da će mladunci ptica biti zaštićeni i da neće biti većih posledica, što je najvažnije.

„Mi ćemo nastaviti uvek da se borimo i da brinemo o ljudima, ali podjednako ćemo brinuti i o životinjama, kao što smo pokazali i ovog puta. Nastavićemo da se borimo za našu zemlju, da naša zemlja napreduje, da ima veće plate i veće penzije. Kada se pojavi ovakva situacija, logično je bilo da se reaguje“, rekao je Marjanović.

Stručni tim Zavoda za zaštitu prirode Srbije zajedno sa predstavnicima opštine Stari grad organizovao je danas hitnu akciju zbrinjavanja i hranjenja mladunaca bele čiope na Palati Albanija, po nalogu Ministarstva zaštite životne sredine, a ministarka Sara Pavkov rekla je da su mladunci dobro i u sigurnim rukama stručnjaka.

Ona je poručila da se o pticama vodi računa, a da će baner kojim je zatvoren prilaz gnezdima biti u najkraćem roku premešten na drugu lokaciju.

Ispred Palate Albanija posle 14.00 sati okupila se grupa građana na poziv studenata u blokadi Veterinarskog fakulteta, tražeći da se ukloni baner iza koga se nalaze mladunci bele čiope, dok je Kolarčeva ulica bila blokirana za saobraćaj.

Pojedini građani i aktivisti Kreni-promeni, među kojima je bio i Savo Manojlović, tokom protesta pokušali su da skinu baner tako što su se popeli na merdevine i isekli jedan njegov deo.

Ispred Palate Albanija u Beogradu i sinoć se okupila grupa građana na poziv takozvanog zbora Stari grad zbog postavljenog banera „Srbija pobeđuje“, za koji tvrde da blokira pristup gnezdima belih čiopa.

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je jutros da će baner sa natpisom „Srbija pobeđuje“ na Palati Albanija danas biti uklonjen.