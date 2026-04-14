Ovi sitni paraziti mogu predstavljati rizik po zdravlje, zbog čega je zaštita tokom boravka u prirodi veoma važna.
Ipak, pored klasičnih sprejeva i preparata, pojavio se jednostavan trik koji je postao hit na internetu – korišćenje obične lepljive trake.
Kako funkcioniše trik sa lepljivom trakom
Umesto skupih sredstava protiv krpelja, dovoljno je da obmotate dvostruko lepljivu traku oko nogavica ili čarapa.
Kada krpelji pokušaju da se popnu uz nogu, oni se zalepe za traku i tako ne dolaze u kontakt sa kožom.
Zašto je ovaj trik popularan
Ova metoda postala je viralna jer je:
- jednostavna za primenu
- jeftina i dostupna svima
- efikasna kao dodatna zaštita
Zbog toga je mnogi koriste tokom šetnji u prirodi, planinarenja ili boravka u travi.
Da li je ova metoda dovoljna zaštita
Iako trik sa lepljivom trakom može pomoći, stručnjaci upozoravaju da nije potpuno pouzdan kao jedina zaštita.
Preporučuje se da ga koristite u kombinaciji sa drugim merama:
- nošenje duge odeće
- korišćenje repelenata
- redovno pregledanje tela nakon boravka napolju
Šta uraditi ako dođe do kontakta sa krpeljem
Ukoliko primetite krpelja na koži, važno je da ga pravilno uklonite i obratite pažnju na eventualne simptome.
Kombinovanjem više metoda zaštite možete značajno smanjiti rizik i bezbrižno uživati u prirodi tokom proleća.
