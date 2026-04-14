Ovi sitni paraziti mogu predstavljati rizik po zdravlje, zbog čega je zaštita tokom boravka u prirodi veoma važna.

Ipak, pored klasičnih sprejeva i preparata, pojavio se jednostavan trik koji je postao hit na internetu – korišćenje obične lepljive trake.

Kako funkcioniše trik sa lepljivom trakom

Umesto skupih sredstava protiv krpelja, dovoljno je da obmotate dvostruko lepljivu traku oko nogavica ili čarapa.

Kada krpelji pokušaju da se popnu uz nogu, oni se zalepe za traku i tako ne dolaze u kontakt sa kožom.

Zašto je ovaj trik popularan

Ova metoda postala je viralna jer je:

jednostavna za primenu

jeftina i dostupna svima

efikasna kao dodatna zaštita

Zbog toga je mnogi koriste tokom šetnji u prirodi, planinarenja ili boravka u travi.

Da li je ova metoda dovoljna zaštita

Iako trik sa lepljivom trakom može pomoći, stručnjaci upozoravaju da nije potpuno pouzdan kao jedina zaštita.

Preporučuje se da ga koristite u kombinaciji sa drugim merama:

nošenje duge odeće

korišćenje repelenata

redovno pregledanje tela nakon boravka napolju

Šta uraditi ako dođe do kontakta sa krpeljem

Ukoliko primetite krpelja na koži, važno je da ga pravilno uklonite i obratite pažnju na eventualne simptome.

Kombinovanjem više metoda zaštite možete značajno smanjiti rizik i bezbrižno uživati u prirodi tokom proleća.