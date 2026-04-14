Stravična saobraćajna nesreća koja se uoči Vaskrsa dogodila u mestu Donji Adrovac kod Aleksinca, ugasila je život devetnaestogodišnje Nataše A. iz okoline Varvarina. Do tragedije je došlo kada je D. T. (23), upravljajući „opelom“, u kojem se nalazila Nataša, sleteo s puta i najpre udario u betonski propust, a potom se silovito zakucao u betonski stub.

U potresnoj ispovesti za Alo! rođak nastradale devojke, drhtavim glasom, otkriva kako je došlo do tragedije.

Nataša je kobne večeri želela da praznik provede sa drugricom.

- Nataša je trebalo da ode da proslavi Vaskrs kod drugarice u Aleksincu, pitala je oca, on joj je dopustio da ode kod nje, a to je jedno 50 kilometara od našeg sela. U jednom trenutku oko pola 5 policija je pozvala njenog oca i saopštila mu da mu je ćerka stradala. Pričaju da su Nataša i njena drugarica sedele pozadi, a da su dva momka bila napred. Od siline udarca, auto je prvo udario u neki propust, pa se zakucao u banderu. Jadan čovek, izgubi ćerku jedinicu – priča za naš list neutešni rođak.

Nataša je bila dete za primer, vredna učenica Medicinske škole u Kraljevu, gde je i stanovala tokom školske godine. Otac je svaki slobodan trenutak koristio da ugodi svojoj mezimici.

– Često sam je viđao kada dolazi u selo kod svojih, otac ju je stalno vozio, tako je lepo brinuo o njoj. Pričaju da je planirao da joj kupi stan u Beogradu, jer kako sam čuo planirala je da upiše medicinu da bude doktorka, a bila je odlična učenica - objašnjava naš sagovornik.

Meštani sela kod Varvarina za ovu porodicu imaju samo reči hvale, opisujući ih kao izuzetno radne i čestite ljude.

- Natašina baka je decenijama radila u Austriji, a po povratku je pokrenula privatni biznis proizvodnju jagoda na hektaru zemljie. To je radna, vredna porodica. U selu će vam za njih svako reći sve najlepše. Prošle godine ih je zadesio smrtni slučaj kada je Nataši preminuo deda, a sada i ovo... Njena majka iz ranijeg braka ima dva sina, oni su već odrasli muškarci - dodaje rođak.

Dok se Varvarin sprema za sahranu koja će se održati danas u 14 sati, oči javnosti uprte su ka UKC „Niš“. Tamo se lekari bore za život druge tinejdžerke (18), koja je takođe bila u vozilu, nalazi u kritičnom stanju.

Vozač D. T. (23) je uhapšen i tereti se za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Zbog kombinacije alkohola i lekova za smirenje kojom je ugasio jedan život i ugrozio drugi, preti mu višegodišnja robija.

Istraga je utvrdila da je vozač bio pod dejstvom alkohola, a alkotestiranjem utvrđeno mu je 1,14 promila alkohola u organizmu, a bio je i pod dejstvom benzodiazepina. Dok je on prošao sa lakšim povredama, za Natašu, koja je sedela na zadnjem sedištu, spasa nije bilo.

Društvene mreže preplavili su snimci opraštanja od Nataše, a njena drugarica uputila je emotivne reči svojoj prijateljici.

- Postoje praznine koje se nikada ne popune i tuga za koju nema leka. Bila si više od drugarice, bila si neko ko čini ovaj svet boljim mestom. Teško je zamisliti sutra bez tebe. Hvala ti na iskrenosti, na podršci i na svim onim zajedničkim trenucima koje sada čuvam kao najveće blago. Nedostajaćeš mi u svemu što dolazi, ali obećavam da ću te pominjati samo sa osmehom, baš onako kako bi ti želela. Ne mogu da prihvatim da te više nema i da je sve ovo stvarnost. Hvala ti za svaki osmeh, za svaku tajnu koju smo podelile i za to što si bila deo mog života. Tvoja dobrota i svetlost će zauvek ostati u meni. Putuj s anđelima, draga moja, nikada te neću zaboraviti - pisalo je u emotivnoj poruci koju je Natašina drugarica podelila na društvenoj mreži uz snimak sa njihovim zajedničkim fotografijama. Ne mogu da prihvatim da te više nema… I dalje te čekam, kao da ćeš se vratiti iz Aleksinca i sve će opet biti isto. Prošle smo toliko toga zajedno. Sve naše noći, razgovori, suze i smeh sve što smo delile i kako smo se volele… to niko ne može da razume kao mi. Bila si moja osoba, moj oslonac i deo mene. Imale smo toliko planova… tvoju maturu koju si jedva čekala, naše leto koje smo zamišljale. Sve je stalo, a ja i dalje čekam tebe. Nedostaješ mi više nego što reči mogu da kažu. Ali nosiću te zauvek u sebi, kroz sve naše uspomene i ljubav koju smo imale. Volim te i čekam te zauvek - napisala je drugarica.

