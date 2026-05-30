Pevačica Marija Šerifović pobedila je na "Evroviziji" 2007. godine sa pesmom "Molitva". Cela nacija bila je ponosna na nju, a pevačica je tada otkrila šta je dobila od države. Pokojni Aleksandar Tijanić predložio je da dobije 80.000 evra, a ona je dobila slatkiše i kravatu.



- Sećam se šta je gospodin Tijanić tada rekao (predložio je da Marija dobije 80.000 evra kao i sportisti na Olimpijadi), to se nije dogodilo, ja sam otišla na prijem ili kako se to već zvalo, kod tadašnjeg predsednika Borisa Tadića. On je pitao: 'Šta mogu da učinim za Vas?'. Šta da mu kažem?! Ne treba ništa da učinite, mislim šta ćete da učinite, ja sam za Vas učinila više, ne treba ništa za mene da učinite. Dobili smo kravatu i bombonjeru, that's it, eto, to je jedina istina - rekla je Marija Šerifović tada.



Sa druge strane, Bugarka DARA koja je pobedila sa pesmom "Bangaranga" na ovogodišnjoj "Pesmi Evrovizije" mogla da dobije titulu počasnog građanina, ali i parcelu u jednom selu.

- Malo ko od vas zna da Dara (Darina Jotova) ima korene iz sela Trustikovo, gde živi i njena baka. Na sledećoj sednici Opštinskog veća – Avren, predložiću da se Dari dodeli titula „Počasni stanovnik opštine Avren“ zbog njenog spektakularnog uspeha na Evroviziji i slave koju je naša lepa devojka donela Bugarskoj - na svom ličnom Fejsbuk profilu objavio je gradonačelnik Avrena, Emanuil Manolov.

- Takođe ću podneti predlog da joj se pokloni opštinska parcela u selu Bliznaci, gde će se, nadam se, izgraditi kuća u kojoj će se roditi još mnogo lepih pesama, koje će sve nas oduševiti. Hvala ti, DARO! Beskrajno si nas obradovala! - rekao je gradonačelnik Avrena.

