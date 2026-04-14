Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu podneli su krivičnu prijavu protiv kineskog državljanina V. Z. (45), sa boravkom u Inđiji, vlasnika restorana na trećem spratu u tržnom centru, sa kojeg su pale merdevine na prolaznicu.

On je osumnjičen za krivično delo izazivanje opšte opasnosti, saopšteno je iz Policijske uprave u Novom Sadu.

Osumnjičeni je vlasnik restorana na trećem spratu tržnog centra u Novom Sadu, sa kojeg su u ponedeljak, prilikom izvođenja radova, pale merdevine i lakše povredile 55-godišnju prolaznicu. Na mesto događaja izašli su predstavnici nadležnih inspekcija i pripadnici policije koji su obavili uviđaj.

Po nalogu osnovnog javnog tužioca, protiv osumnjičenog je podneta krivična prijava u redovnom postupku, navedeno je u saopštenju.

