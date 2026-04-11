Stravićan incident dogodio se noćas na Novom Beogradu, a uhapšen je D. B. (47) zbog sumnje da je, nakon svađe, nožem povredio svoju partnerku Z. V. (33), državljanku Hrvatske.

Kako se saznaje, do incidenta je došlo u stanu u kojem su boravili, nakon čega je osumnjičeni, kako se sumnja, uzeo nož i naneo povrede ženi.

Povređena Z. V. je hitno prevezena u Zemunsku bolnicu, gde joj je ukazana lekarska pomoć i gde je zbrinuta.

Osumnjičeni D. B. je priveden i zadržan u policiji, a dalji rad na slučaju je u toku.

Alo/Telegraf

