OVAN

Ljudi mogu biti inspirisani vašom snagom i veseljem danas. Vaši saradnici i šef mogu takođe ostati prijateljski raspoloženi i od pomoći. Preporučuje se da ne budete previše osetljivi na poslu i da se prema ljudima ponašate s poštovanjem.

Porodična svađa o prošlosti može narušiti mir u porodici. Sve dok ste mirni i sa razumevanjem, stvari će uspeti. Budite oprezni sa svojim rečima i ne govorite kada ste ljuti. Odvojite vreme da razmislite i govorite mudro, i brzo ćete ubediti druge. Zvanični obilazak je moguć, ali budite svesni svog okruženja kada ste napolju.

Prvi sastanci i prosidbe su idealni danas. Velike šanse da impresionirate njega/nju.

BIK

Vaša porodica možda ima novosti. Nešto novo može da počne u vašoj porodici i dobar je dan da provedete vreme sa njima. Ako želite da planirate porodično putovanje, uradite to danas. Mogu se pojaviti nesuglasice na poslu, ali doslednost i posvećenost će vam pomoći da ih rešite.

Danas ćete imati dovoljno slobodnog vremena da pružite podršku i brigu koju vaša porodica treba i očekuje. Danas je moguća kućna ili rođačka zabava. Provođenje vremena sa partnerom ujutru će vam dati energiju danas.

Vaš partner na daljinu mogao bi se ponovo povezati danas. Iznenadiće vam i ulepšati dan



BLIZANCI

Današnji radni učinak može impresionirati vašeg šefa, a vaša inovacija će biti nagrađena. Postoje nagoveštaji i o povećanju plata. Međutim, svađa sa vašom decom može vas uznemiriti uveče. Pre nego što donesete odluku, razmotrite osećanja i potrebe vaše dece.

Danas slušajte svog supružnika o porodičnim pitanjima. Možda ćete morati da smanjite troškove. Oni koji su se nedavno oporavili od bolesti treba da vode računa o zdravlju kako bi izbegli buduće bolesti. Obratite pažnju na hidrataciju.

To je najbolji dan da izrazite svoja osećanja nekome koga potajno volite ili volite.

RAK

Možda je to dan dobitaka i neočekivanih dobitaka, Rakovi. Današnje investicije će biti isplative. Nastavite sa svojim investicijama i upravljanjem novcem u budućnosti. Vaš rad vam je možda zaradio mnoge nagrade, čineći saradnika ljubomornim.

Lične stvari koje se dele sa kolegama mogu lako dovesti do svađe na poslu. Ako danas budete pažljivi na poslu, sukob i ljubomora će brzo proći. Porodična funkcija može ojačati vaše veze sa rođacima. Konzumirajte dovoljno tečnosti danas i nastavite sa vežbanjem. Osećaćete se bolje ako se držite zdrave rutine i dijete.

Vi i vaš partner treba da budete, zato danas provedite vreme zajedno. Mogli biste i voljenu osobu povesti u kasnu noćnu vožnju. Srećan broj: 4 Srećna boja: svetlo plava

LAV

Današnje poslovanje može ostati profitabilno. Neplaćeni računi se mogu lako izmiriti. Vaša inteligencija će impresionirati sve na porodičnom okupljanju. Obucite se elegantno za događaj. Oni koji traže posao će verovatno postići uspeh na važnom intervjuu. Vaša kompetencija će biti prepoznata kada ubedite svog šefa u veliki projekat.

Danas dajte prednost svom zdravlju. Prošla bolest može se ponovo pojaviti danas, što bi moglo biti obeshrabrujuće. Ako pazite šta jedete i pijete, brzo ćete se oporaviti. Vaše privremeno zdravstveno stanje ne bi trebalo da utiče na vašu karijeru.

Čak i ako vam komunikacija u vezi izgleda teško, nemojte odustati. Situacija će se vremenom popraviti.

DEVICA

Danas je dobar dan da proširite svoje poslovanje i ostvarite visoku zaradu. Ako želite da kupite kuću, planirajte odmah. Danas je dobar dan za planiranje porodičnog putovanja.

Zbog vašeg zauzetog radnog rasporeda, vi i vaša deca niste provodili mnogo vremena zajedno. Najbolje je biti strpljiv sa svojim izborima. Vaš posao iz snova vam može doći. Ako želite da radite u inostranstvu, sada je vreme da odlučite. Uprkos osećaju letargije, najbolje je rano ustati i trčati. Osećaćete se puni energije i moći ćete lako da upravljate svojim danom.

Vaše ponašanje poslednjih dana je možda izazvalo nesporazum. Trebalo bi da budete strpljivi sa svojim partnerom danas i pokušajte da ga ubedite u svoje motive.

VAGA

Odličan je dan za bavljenje sportom, a može vam pomoći i da održite dobro zdravlje. Bićete dobro na poslu jer ćete ostati motivisani ceo dan. Danas takođe možete inspirisati kolege. Uprkos vašem profesionalnom uspehu, vaša porodična atmosfera može ostati napeta zbog problema nekog rođaka. Možete smiriti situaciju mentalnom snagom i veštinom.

Zvezde vam danas nisu naklonjene, pa pazite kome pozajmljujete novac. Ideju o uzimanju bankarskog kredita najbolje je odložiti na neko vreme.

Danas je dobar dan da provedete vreme sa svojim partnerom, jer oni zaslužuju vaše društvo.

ŠKORPIJA

U vašem domaćinstvu uopšte može da vlada sreća. Član vaše porodice se danas može venčati ili veriti. Vaša veselost će impresionirati vašu porodicu danas. Postoji velika šansa da ćete na poslu završiti zadatak koji je dugo čekao.

Vaši saradnici će verovatno ceniti vaš učinak. Vi i vaši saradnici možda danas slavite u obližnjem gradu. Usredsredite se na otplatu svih nerešenih računa danas da biste povećali budući profit vašeg poslovanja. Danas se možete izlečiti od bolesti i vratiti se na pravi put.

Za veze je potreban kompromis i to je ono na šta biste možda želeli da naglasite danas.



STRELAC

Čini se da je to profitabilan dan za vas. Možete proširiti svoje poslovanje, a zvezde su poravnate. Ako želite da investirate u nekretnine, sada je vreme. Danas je dan da svojim voljenima pružite ljubav i brigu koju zaslužuju. Dobre vesti vas očekuju u vašoj porodici.

Ovo je vreme da se fokusirate na pripremu za intervju kako biste mogli da započnete uspešnu karijeru. Vaši prijatelji iz teretane će biti iznenađeni vašim današnjim nastupom. Vaša snaga i izdržljivost mogu dati pozitivne rezultate.

Postoje dobre šanse da danas pronađete pravu ljubav. Čak i ako vaš sastanak prođe drugačije nego što ste planirali, najbolje je da ostanete mirni i koristite svoju pamet.

JARAC

Vaša stara investicija može se isplatiti na načine koje nikada niste zamislili. Kada donosite buduće finansijske odluke, dobra je ideja da dobijete mišljenje od voljenih. Danas ćete imati dovoljno vremena da uradite nešto zabavno sa porodicom tokom putovanja na prelepo mesto.

Ako tražite posao i imate kvalifikacije, trebalo bi da istražite mogućnosti u javnom sektoru. Održavanje stabilnog pristupa isplatiće se u narednim danima. Nešto što ste konzumirali možda se ne slaže sa vama; ostati na oprezu. Osećaćete se bolje ako ostanete hidrirani danas.

Razmislite o tome da svog partnera vodite u večernji izlazak ako ste zauzeti ceo dan.

VODOLIJA

Danas je savršen dan za pokretanje sopstvenog biznisa ako ste preduzetnik. Konsultujte se sa članom porodice ili bliskim prijateljem pre nego što danas donesete bilo kakvu odluku u vezi sa imovinom.

Vaš naporan rad i poštenje su vas možda učinili ponosom porodice. Oni koji rade u IT ili proizvodnom sektoru možda će morati da prođu kroz teške trenutke sa šefom. Trebalo bi da koristite povratne informacije za poboljšanje u budućnosti. Prijatelj vas može zamoliti da danas otputujete, ali treba da se javite samo ako želite.

Ako ste dugo čekali na odgovor na svoju ponudu za brak, možda ćete ga dobiti danas.

RIBE

Danas bi vaša deca mogla biti izvor vaše radosti. Srećni ste što imate inteligentnu decu. Postignuće porodičnog mladića može vas učiniti ponosnim. Zbog današnjeg vremena bilo kakve planove putovanja trebalo bi odložiti za neko vreme.

Umesto da izlazite, pozovite porodicu i proslavite kod kuće. Kada ubrzate, dan će vam dobro proći na profesionalnom planu. Jutarnji umor može da vas spreči da pratite svoju rutinu. Šetajte za fitnes.

Verovatno ćete čuti dobre vesti od one koja vam se potajno sviđa.