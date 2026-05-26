Pravilo 50-30-20 ponovo je postalo jedan od najčešće pominjanih modela za upravljanje ličnim finansijama, posebno među mlađim generacijama koje traže jednostavne načine da bolje kontrolišu svoje prihode i troškove.

Način na koji ljudi danas zarađuju i troše novac značajno se promenio u odnosu na ranije generacije. Dok su starije generacije ekonomsku sigurnost često vezivale za stabilan posao i vlasništvo nad nekretninom, mlađi danas sve više vrednuju fleksibilnost, slobodu izbora i mogućnost da sami upravljaju svojim vremenom i karijerom.

U tom kontekstu, pravilo 50-30-20 ponovo je dobilo pažnju, naročito na društvenim mrežama gde se deli kroz finansijske savete i praktične primere upravljanja budžetom. Koncept je postao deo šire digitalne kulture finansijske edukacije.

Suština ovog pravila je jednostavna i zasniva se na podeli mesečnih prihoda na tri dela. Polovina prihoda, odnosno 50 odsto, namenjena je osnovnim životnim troškovima kao što su stanovanje, hrana, računi i prevoz. Ovi troškovi predstavljaju osnovu svakodnevnog života i najvažniji su deo budžeta.

Sledećih 30 odsto prihoda odnosi se na lične želje i kvalitet života. Tu spadaju putovanja, izlazak u restorane, kupovina odeće, zabava i drugi oblici potrošnje koji nisu neophodni za osnovno funkcionisanje, ali doprinose životnom standardu i zadovoljstvu.

Preostalih 20 odsto namenjeno je štednji i otplati dugova. Ovaj deo budžeta smatra se ključnim za dugoročnu finansijsku stabilnost, jer omogućava stvaranje sigurnosnog fonda, ulaganje i smanjenje postojećih obaveza.

Iako je pravilo 50-30-20 široko prihvaćeno kao jednostavan okvir, u praksi se često prilagođava realnim uslovima života. Rastući troškovi stanovanja, inflacija i nestabilni prihodi doveli su do toga da mnogi koriste izmene ovog modela, poput 60-20-20 ili 70-20-10 raspodele.

To pokazuje da ne postoji univerzalno rešenje, već da se finansijsko planiranje sve više prilagođava individualnim okolnostima. Za mnoge mlade ljude, posebno one sa nižim ili promenljivim prihodima, veći deo budžeta odlazi na osnovne troškove, što ostavlja manje prostora za štednju i luksuz.

Stručnjaci za lične finansije ističu da je najvažnije razviti svest o trošenju i imati dugoročan plan, bez obzira na tačan model koji se koristi. Disciplina u upravljanju novcem i kontrola troškova često imaju veći značaj od samog procentualnog rasporeda.

Iako primena ovog pravila može zahtevati prilagođavanje navika, mnogi koji ga dosledno koriste ističu da im pomaže da bolje razumeju svoje finansije i steknu osećaj kontrole nad sopstvenim budžetom, piše MONDO.