Beba stara tri meseca je preminula, a žena (31), za koju se veruje da je njena majka je povređena u napadu psa koji se dogodio u Redkaru u Jorkširu (Engleska).

Kako je preneo Sky News, uhapšen je muškarac star 45 godina pod sumnjom da je bio odgovoran za psa koji je bio van kontrole i izazvao povrede sa smrtnim ishodom.

- Muškarac je uhapšen nakon što je beba preminula usled ujeda psa - saopštila je policija.

Policajci koji su stigli na adresu ubrzo nakon 13.30 časova usmrtili su psa kojeg su pronašli na ulici.

Drugi pas, kojeg je policija pronašla na istoj adresi, takođe je naknadno uspavan. Žena stara 31 godinu zbrinuta je u bolnici zbog povrede ruke nakon što ju je takođe ugrizao pas. Policija je saopštila da psi "nisu smatrani zabranjenom vrstom".

- Istraga o smrti devojčice je u toku i u ovoj fazi policija slučaj tretira kao posledicu ujeda psa - navodi se u saopštenju.

Muškarac star 45 godina, koji je uhapšen pod sumnjom da je bio odgovoran za psa "opasno van kontrole" i da je time izazvao povrede sa smrtnim ishodom, pušten je uz uslovnu kauciju nakon saslušanja.

Glavna inspektorka Rejčel Stokdejl, načelnica lokalne policije, izjavila je da je reč o "tragičnom i potresnom" incidentu i dodala da su njihove misli "i dalje uz porodicu deteta".

Ona je zamolila javnost da poštuje privatnost porodice i dodala da će "mesto događaja ostati obezbeđeno uz vidljivo prisustvo policije dok istraga traje".

BONUS VIDEO