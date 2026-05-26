Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da obogaćeni uranijum koji poseduje Iran treba da bude uništen bilo u SAD, Iranu ili na nekoj drugoj prihvatljivoj lokaciji.

"Obogaćeni uranijum (nuklearna prašina) biće ili odmah predat Sjedinjenim Američkim Državama kako bi bio transportovan u SAD i uništen, ili će, što je poželjnije, u saradnji i koordinaciji sa Islamskom Republikom Iran biti uništen na licu mesta ili na drugoj prihvatljivoj lokaciji, uz prisustvo Komisije za atomsku energiju, ili njenog ekvivalenta, kao svedoka tog procesa i događaja", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Al Arabija i Al Hadat, pozivajući se na izvore, su preneli ranije da je Iran spreman da visoko obogaćeni uranijum izmesti sa svoje teritorije, ali pod uslovom da bude prebačen u Kinu.

Prema navodima tih medija, Teheran traži garancije Pekinga pre postizanja eventualnog sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama.