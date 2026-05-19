Pas, koji je ceo život proveo zatvoren i bez ikakvog kontakta sa spoljnim svetom, reagovao je na način koji je potpuno raznežio internet.

Instinkt koji je sve šokirao

Njegova spasiteljka Holi Rilinger odnela ga je na plažu kako bi prvi put osetio slobodu.

U trenutku kada ga je podigla iznad vode, Fin je počeo instinktivno da "pliva" po vazduhu, pomerajući šape kao da je već u moru.

Šta je to? Ti bi plivao, prijatelju? — čuje se kako kroz emocije govori njegova spasiteljka.

Snimak je u rekordnom roku postao viralan i pregledan milionima puta.

Ceo život proveo iza rešetaka

Najpotresniji deo priče jeste činjenica da Fin nikada ranije nije:

video more

trčao po pesku

slobodno šetao

imao normalan pseći život

Ipak, njegov instinkt za plivanje pojavio se potpuno prirodno, što je mnoge ostavilo bez reči.

Spašen iz laboratorije zajedno sa još 1.500 pasa

Fin je jedan od oko 1.500 biglova spašenih sa farme Ridglan u Wisconsin.

Prema navodima američkih medija, psi su uzgajani za biomedicinska istraživanja, a kompanija je zatvorena nakon ozbiljnih optužbi za okrutnost prema životinjama.

Internet preplavljen emocijama

Korisnici društvenih mreža masovno dele snimak i komentarišu:

„Ovo mi je slomilo srce“

„Nikada nije video slobodu, a odmah je želeo da pliva“

„Psi zaslužuju mnogo bolje od ovoga“

Mnogi priznaju da ih je upravo Finova reakcija podsetila koliko životinje osećaju više nego što ljudi često misle.