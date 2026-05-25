Dolazak novog načelnika na čelo Policijske stanice Surčin doneo je ekspresne rezultate na terenu i uveo nultu toleranciju prema kriminalu. U najnovijoj uspešnoj akciji, surčinska policija je za samo pet dana potpuno rasvetlila tešku krađu stotina kilograma industrijskih kablova iz asfaltne baze u Dobanovcima.

Krađa je prijavljena 20. maja, kada je šef baze R. N. (49) obavestio policiju da su nepoznati počinioci tokom noći sa postrojenja skinuli i odneli oko 700 kilograma kablova, pričinivši firmi ogromnu materijalnu štetu.

Odmah po prijavi, a po direktnom nalogu i novoj strategiji pojačanog operativnog rada koju je uspostavio načelnik stanice, policijski službenici su pokrenuli opsežnu istragu na terenu. Promena u organizaciji rada i energičniji pristup rešavanju krivičnih dela odmah su dali rezultate.

Policajci Grupe za suzbijanje kriminaliteta (GZSK) PS Surčin operativnim radom locirali su osumnjičenog i 25. maja upali na adresu u ulici Petarski kanal na Novom Beogradu. Tamo su zatekli M. P. (23), koji je, pritisnut dokazima, u potpunosti priznao izvršenje ove teške krađe.

O slučaju je obavešten dežurni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu N. M., koji je naložio da se M. P. sasluša u prisustvu advokata, nakon čega se postupak nastavlja podnošenjem prijave u redovnom postupku.

Munjevita akcija i hapšenje na tuđoj teritoriji jasna su poruka novog načelnika surčinske policije da bezbednost imovine građana i firmi u ovoj opštini više niko ne može da ugrožava nekažnjeno.

BONUS VIDEO: