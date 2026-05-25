Na poznatom ulcinjskom kupalištu "Cabo Beach" na Velikoj plaži izbio je požar u kojem je zahvaćen deo plažnog bara i restorana.

Prema prvim informacijama sa terena, vatra je buknula u kasnim popodnevnim časovima, a s obzirom na to da je većina objekata na ovom delu obale izgrađena od drveta i drugih lako zapaljivih materijala, plamen se brzo proširio na deo inventara i konstrukciju, preneo je Dan.

Služba zaštite i spasavanja Ulcinj odmah je uputila više vatrogasnih vozila na lice mesta. Na licu mesta nalaze se i pripadnici Odeljenja bezbednosti Ulcinj koji obezbeđuju lokaciju.

Za sada nema zvaničnih informacija o povređenim osobama, dok je na objektima pričinjena materijalna šteta. Tačan uzrok izbijanja požara biće poznat nakon što vatrogasci u potpunosti lokalizuju i ugase vatru, a nadležne ekipe obave uviđaj.

Ovaj incident dogodio se u trenutku kada većina zakupaca na Velikoj plaži privodi kraju intenzivne pripreme za predstojeću glavnu turističku sezonu.

Ta plaža je je jedno od prepoznatljivijih kupališta na ulcinjskoj rivijeri. Kao nosilac Plave zastavice, izdvaja se po dobroj organizaciji i specifičnom prirodnom ambijentu.

