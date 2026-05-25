Crna hronika
Broj povređenih skočio na 21: Poznato stanje putnika nakon iskakanja tramvaja na Dorćolu!
U Urgentnom centru UKCS pregledan je 21 pacijent koji su povređeni kada je tramvaj iskočio iz šina na Dorćolu i udario u zgradu, a jedan je zadržan na ortopediji
U Urgentnom centru Univerzitetskog kliničkog centra Srbije pregledan je ukupno 21 pacijent povređen u jutros saobraćajnoj nesreći kada je tramvaj iskliznuo iz šina u Beogradu i svi su stabilnog opšteg stanja, saopšteno je iz UKCS.
Kako se navodi, nakon urađene dijagnostike, na daljem lečenju na ortopediji UKCS zadržan je jedan pacijent.
Na uglu ulica Cara Dušana i Knićaninove na Dorćolu jutros u 9.20 sati tramvaj je iskočio iz šina i zaustavio se udarivši u zgradu.
Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je hitan tehnički pregled tramvaja .
