Na magistralnom putu Danilovgrad - Nikšić, u mestu Frutak, došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj je poginula jedna osoba.

Prema prvim informacijama, u udesu su učestvovala tri vozila: teretni kamion, kombi i putnički automobil.

Nadležne službe su odmah izašle na lice mesta, a hitna pomoć mogla je samo da konstatuje smrt jedne osobe, čiji se identitet još uvek utvrđuje, prenose Vijesti.

U udesu je povređena i jedna osoba ali identitet i stepen povreda za sada nisu zvanično saopšteni.

