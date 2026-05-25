Na magistralnom putu Danilovgrad - Nikšić, u mestu Frutak, došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj je poginula jedna osoba.
Prema prvim informacijama, u udesu su učestvovala tri vozila: teretni kamion, kombi i putnički automobil.
Nadležne službe su odmah izašle na lice mesta, a hitna pomoć mogla je samo da konstatuje smrt jedne osobe, čiji se identitet još uvek utvrđuje, prenose Vijesti.
U udesu je povređena i jedna osoba ali identitet i stepen povreda za sada nisu zvanično saopšteni.
BONUS VIDEO:
Komentari (0)