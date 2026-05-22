Pored brojnih podela koje postoje u svetu, jedna od najpoznatijih je ona na ljubitelje pasa i ljubitelje mačaka.

Iako se često vodi „debata“ koji su bolji kućni ljubimci, nauka je pokušala da pruži odgovor na pitanje — da li izbor između psa i mačke otkriva nešto o ličnosti čoveka.

Šta kaže nauka o ljubiteljima pasa i mačaka

Studija objavljena u časopisu Journal of Applied Animal Welfare Science, koji se bavi dobrobiti životinja, obuhvatila je više od hiljadu učesnika.

Ispitanici su navodili da li više vole pse ili mačke, a zatim su popunjavali test ličnosti koji je procenjivao osobine poput otvorenosti, savesnosti, ekstroverzije, saradljivosti i neuroticizma.

Rezultati su pokazali određene razlike između ove dve grupe.

Ljubitelji pasa su društveniji i otvoreniji

Prema rezultatima istraživanja, osobe koje više vole pse u proseku su društvenije, otvorenije i sklonije saradnji sa drugim ljudima.

Oni se češće opisuju kao prijatni, komunikativni i orijentisani ka društvenim aktivnostima.

Ljubitelji mačaka češće introspektivni

S druge strane, ljubitelji mačaka pokazali su nešto veći nivo sklonosti ka neurotičnim osobinama, ali i veću nezavisnost i introspektivnost.

Istraživači ističu da ove osobine ne treba posmatrati negativno, već kao deo različitih tipova ličnosti.

Ljudi koji vole i pse i mačke

Zanimljiva grupa su i oni koji ne prave razliku između pasa i mačaka.

Oni su u istraživanju pokazali viši nivo otvorenosti za nova iskustva, kao i fleksibilniji pristup životu i odnosima.

Ličnost i briga o ljubimcima

Ranija istraživanja sugerišu da osobe sa višim nivoom savesnosti češće pokazuju veću brigu i odgovornost prema svojim ljubimcima, dok neurotičnost može biti povezana sa većom emotivnom vezanošću.

Ipak, stručnjaci naglašavaju da oba tipa vlasnika mogu imati veoma kvalitetan odnos sa svojim ljubimcima.

Nema univerzalnog pravila

Iako ovakve studije nude zanimljive uvide u povezanost ličnosti i izbora kućnog ljubimca, naučnici naglašavaju da individualne razlike igraju ključnu ulogu.

Zbog toga se ovi rezultati ne mogu primeniti na svakog pojedinca, ali pružaju zanimljiv pogled na to kako izbor između psa i mačke može biti povezan sa karakterom osobe.