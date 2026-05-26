Gradska opština Savski venac objavila je danas da je u toku prijava za učešće u akciji „Budimo bezbedni u saobraćaju”, u okviru koje će biti dodeljena besplatna auto-sedišta za decu do tri godine starosti sa prebivalištem na teritoriji opštine Savski venac, a prijava traje do 29. maja.

Prijava se vrši popunjavanjem onlajn prijavnog obrasca na sajtu Gradske opštine Savski venac, uz koji se prilaže obavezna skenirana dokumentacija, ili lično na pisarnici GO Savski venac (Kneza Miloša 69, Beograd), svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.

Kako je navedeno u saopštenju opštine, obavezna dokumentacija koja je sastavni deo prijave obuhvata očitanu zdravstvenu knjižicu deteta. Za decu koja u trenutku prijave nemaju zdravstvenu knjižicu potrebno je priložiti obrazac „Potvrda o zdravstvenom osiguranju”, kao i očitane lične karte oba roditelja kao dokaz da imaju prebivalište na teritoriji Gradske opštine Savski venac i popunjen obrazac prijave.

Prilikom dodele auto-sedišta građani će ostvariti pravo i na Super članski paket Auto-moto saveza za pomoć na putu i šlep u Srbiji i Evropi, koji se aktivira slanjem SMS poruke, a članstvo nakon aktivacije važi godinu dana.

Broj sedišta je ograničen, navedeno je u saopštenju, a dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 011/2061-761.