Elvis, koji se nalazi na čelu Savezničkog korpusa za brzo reagovanje, ocenio je da britanska javnost ne razume dovoljno ozbiljno koliko se ruska vojska promenila tokom proteklih godina.

Prema njegovim rečima, Moskva je kroz rat u Ukrajini prošla kroz surovu borbenu školu, testirala svoje jedinice, prilagodila taktiku i postala opasniji protivnik nego što je bila pre početka sukoba.

Njegovo upozorenje dolazi u trenutku kada se u Londonu sve glasnije govori o slabostima britanske vojske, manjku opreme, iscrpljenim zalihama i problemu finansiranja odbrane.

Rusija ojačala kroz rat, Britanija strahuje od sopstvene nespremnosti

Elvis je rekao da je rat u Ukrajini sukob „industrijskog nivoa“ i da je upravo takav oblik borbe dodatno ojačao ruske snage.

Prema njegovoj oceni, Rusija nije ista vojska kao na početku rata. Njene jedinice su stekle ogromno iskustvo u upotrebi dronova, artiljerije, elektronskog ratovanja, dubinskih udara i borbi protiv zapadne opreme koju koristi Kijev.

Britanski general upozorava da NATO trenutno ne bi lako izdržao ruski napad ukoliko bi Moskva bila spremna da ga pokrene. Ipak, dodao je da Rusija, po njegovom mišljenju, još nije u poziciji da izvede takvu operaciju protiv Alijanse.

Moskva je, sa druge strane, više puta odbacila tvrdnje da planira napad na NATO, poručujući da nema nameru da ulazi u takvu „avanturu“.

Uprkos tome, britanski vojni vrh sve češće govori o potrebi da se javnost pripremi za mnogo ozbiljnije bezbednosno okruženje. Elvis posebno naglašava da su veštačka inteligencija, dronovi, automatizovani sistemi i nova tehnologija postali presudni u modernom ratu.

Drugim rečima, rat više ne dobija samo broj vojnika i tenkova, već sposobnost da se brže vidi, brže odluči i brže pogodi cilj.

Britanske zalihe dronova trajale bi samo nedelju dana

Upozorenje britanskog generala usledilo je nakon što je Dejli mejl objavio da bi se britanske zalihe dronova potrošile za manje od sedam dana u slučaju direktnog sukoba sa Rusijom.

Ta procena dodatno je otvorila pitanje koliko je britanska vojska zaista spremna za rat visokog intenziteta. Vojni zvaničnici već duže vreme upozoravaju da su oružane snage Velike Britanije oslabljene zbog nedovoljnog finansiranja, manjka opreme i nedovoljne obuke.

Prema tim ocenama, Britanija bi u sadašnjem stanju teško mogla da odbrani sopstvenu teritoriju bez pomoći saveznika, a kamoli da samostalno vodi veliki sukob protiv ozbiljno naoružanog protivnika.

Saveznički korpus za brzo reagovanje, kojim komanduje Elvis, jedna je od dve glavne NATO formacije namenjene za vanredne situacije. U punom sastavu okuplja oko 60.000 vojnika iz Britanije, Italije, Kanade i Švedske.

Zato njegove reči imaju posebnu težinu. Ne dolaze od političara koji pokušava da opravda veći vojni budžet, već od oficira koji bi u slučaju krize morao da komanduje snagama na prvoj liniji odgovora NATO-a.

Britanska poruka je jasna: Rusija se kroz rat promenila, ubrzala i očvrsla, dok Zapad tek pokušava da nadoknadi sopstvene propuste. U Londonu sada sve otvorenije priznaju da bi sledeći veliki rat, ako do njega dođe, bio mnogo brži, tehnološki zahtevniji i skuplji nego što su evropske armije spremne da izdrže.