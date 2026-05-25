Suđenje navodnom kriminalnom klanu Veljka Belivuka i Darka Šarića za četiri ubistva u Grčkoj - u Atini i na Krfu - nastavljeno je danas u Specijalnom sudu u Beogradu izvođenjem poruka sa kriptovane "Skaj" aplikacije.

Poruke koje su izvedene kao dokaz nisu poznate javnosti, s obzirom na to da ih predsedavajuća sudija nije pročitala, a postupajući tužilac Saša Ivanić rekao je da su prikazane poruke u vezi sa krivičnim delom koje je izvršeno u Atini - teškim ubistvom Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u restoranu u tom gradu.

- Poruke se odnose na pronalaženje oštećenih u Atini i biranje pogodne lokacije za izvršenje krivičnog dela teško uvistvo. Ovim porukqma je utvrđeno da okrivljeni Marko Petković stoji iza "Skaj" nadimka Leptir, a iz poruka koje je okrivljeni Stefan Andrejić razmenionsa svedokom Nikolom Spasojevićem utvrđuje se kada su pripadnici kriminalne grupe prešli granicu. Veljko Belivuk je 14. decembra 2019. godine ušao u Grčku, a u porukama od 15. decembra okrivljeni Marko Andrejić Nikoli Spasojeviću šalje: "Čekao sam neke momke da ih smestim u stan, kad ono Velja" - rekao je tužilac Ivanić.

On je dodao da su okrivljeni razmenjivali podatke o iznajmljivanju stanova, a da je 14. decembra 2019. godine u čet grupi Milan Vujotić poslao adresu u Grčkoj i da su se njegove poruke poklopile sa ulaskom Belivuka u Grčku.

- Razmenjene su isprave Radoja Zvicera i Nikole Spasojevića, a Darko Šarić se dopisivao isključivo sa Nikolom Spasojevićem i poruke u kojima ga Spasojević izveštava identične su onima koje su razmenjene sa Zvicerom. U porukama Drjan Dedić najavljuje dolazak familije, kao i okrivljeni Stefan Andrejić, a kao dokaz o tome već su ranije izvedeni podaci o prelascima granice. U ovom setu dokaza po prvi put se spominje okrivljeni Milinko Brašnjović i njegov dolazak u Grčku i to porukom: "Fejs ide tamo" - istakao je tužilac.

Iznošenje primedbi okrivljenih i advokata prošlo je u tenziji - predaedavajuća sudija više puta je i okrivljenima i njihovim braniocima oduzimala reč, ističući da se ponavljaju i da ono o čemu govore nije iznošenje primedbi, dok su okrivljeni i odbrana tvrdili da sud okrivljenima uskraćuje pravo na odbranu.

Prvookrivljeni Veljko Belivuk je, iznoseći primedbe na izvedene dokaze, rekao da ne može da bude saglasan sa konstatacijom predsedavajuće sudije da određeni pin šalje jednu poruku, kada se u tabeli vide tri. Takođe je rekao da predsedavajuća sudija konstatuje da je sa određenog pina poslat niz poruka, dok tužilaštvo tvrdi da je u pitanju razmena isprava između dva pina.

- Vidimo jednostranu komunikaciju. Kada bi jedan pin samo nešto slao, on bi samo izveštavao, da je komunikacija, videli bismo odgovore na poruke. Ovde neko sam pita i sam odgovara. Da li je neko zaboravio da unese neke odgovore u tabelu ili ih je namerno izostavio? Šarićev navodni pin Grčka nije tražila i Francuska nije dostavila. Među okrivljenima nema nikakvog Nikole Spasojevića, a ako je u pitanju Nikola Spasojević od oca Ivana, taj je ovde svedok, ali neće biti zadugo. Takođe, spominje se neki Velja - ja nisam Velja, ja sam Veljko Belivuk, a prelazak granice nije krivično delo ni po našem, ni po francuskom zakonu. "Skaj" materijal u ovom sudskom postupku nije stigao putem međunarodne pravne pomoći, već iz ruke u ruku, određeni grčki inspektori predali su ga na USB memoriji - rekao je Veljko Belivuk.

Okrivljeni Darko Šarić, koji se inače izuzetno retko javlja za reč, danas se javio kako bi izneo primedbe na izvedene dokaze.

- Ne želim s vama da ulazim u diskusiju. I onog puta kad ste me kaznili, samo sam tražio da se ne prikazuje izvod iz matične knjige rođenih mog deteta, koji nije sa "Skaja". Prva primedba koju imam je na vođenje postupka, odnosno na to što ne čitate poruke, već ih čita tužilac. Za sve ponove koju se meni pripisuju, a vi za njih čitate samo vreme, da možemo kroz promedbe da kažemo šta u tim porukama piše. Druga primedba je da naglasite kad je komunikacija jednosmerna. Treća primedba je da materijal nije originalan, a to je rekao i tužilac. Vi meni, kao visokoobrazovani, kažete da za ispravu ne treba ništa. Ja sam se ovako neobrazovan zbunio. Onda, kada sam malo pročitao o tome, ispostavilo se da to nije tačno - rekao je Darko Šarić.

Kako je istakao, on poštuje instituciju suda, ali "ne može da poštuje predsednicu sudskog veća ako ona ne poštuje zakon" i "ne može da poštuje tužioca Ivanića".

- Ja imam i francuskog advokata i on kaže da mene ni ne spominju. Neke podatke ne može da da jer su državna tajna. To što vičete na nas nas samo motiviše. Očekujete da sedimo kao jaganjci skrštenih ruku dok vi delite doživotne - dodao je Šarić, nakon čega mu je sudija oduzela reč i rekla mu da se vrati na mesto.

- Hvala, vraćam se, ali ćemo da nastavimo - rekao je Darko Šarić sudiji.

Okrivljeni Dušan Jovanović ponovo je došao u sukob sa sudijom koja mu je rekla da ponavlja ono što je govorio ranije i rekla da će da mu oduzme reč ukoliko nema da iznese primedbe. Jovanović je ponovo pričao da se dokazi izvode aa dve USB memorije i dodoa da on "demantuje neistine".

- Ja za "Skaj" nisam znao dok nisam došao u ovu nepravednu situaciju, pa me je muka naterala da se informišem. Ja ne znam šta je "Skaj", ja to nikad nisam video - rekao je Dušan Jovanović.

Njemu je potom oduzeta reč, a on je kao odgovor tražio izuzeće predsedavajuće sudije jer mu "sudija ne dozvoljava da se brani".

- Puštate da se priča samo ono što odgovara sudu i tužilaštvu, a meni to ne odgovara. Ako ćemo po ZKP, mi ni ne treba da budemo ovde ako ima zakona - dodao je.

Jovanovićevim rečima pridružio se i njegov branilac Stefan Jokić, koji je, osim izuzeća predsedavajuće sudije zatražio i izuzeće članice sudskog veća Nataše Albijanić, ističući da su obe pristrasne.

Sudsko veće odbilo je zahtev za izuzeće, a predsedavajuća sudija je istakla da sudako veće smatra da je zahtev za izuzeće "sračunat i ukazuje na zloupotrebu procesnog prava i usmeren na odugovlačenje sudskog postupka".

- Predaednik sudskog veća nije sprečio okrivljenog da iznese odbranu, već je oduzeo reč jer je okrivljenu analizirao primedbe tužioca - rekla je predsedavajuća sudija.

Sukobe sa audijom na današnjem suđenju nisu izbegli ni branioci.

Advokat Dejan Lazarević je, iznoseći primedbe, ponovio da ne postoji originalna dokumentacija s kojim bi odbrana mogla da uporedi Eksel tabele koje se izvode kao dokaz, kao i da datum i vreme poslatih poruka nisu ni u kakvoj vezi s anavodima optužnice, te da je "tužilac izneo nagađanja".

- Iz 1.000 poruka moraju da izvuku nekog, pa tako za nekog Velju kažu da je Veljko Belivuk. Danas nismo izvršili uvid u poruke jer one nisu pročitane. Nije dokazano da bilo koji pin pripada bilo kom okrivljenom - rekao je Lazarević.

Advokat Dalibor Katančević rekao je, iznoseći primedbe, da Apelacioni sud, koji odluluje po žalbama, ne zna kako izgledaju Eksel tabele "Skaj" komunikacije.

- Naše žalbe išle su na apelaciju bez da je dokazni materijal ikada stigao u Apelacioni sud. Time što konstatujete samo datum i vreme poruka onemogućavate Apelacionom sudu da zna šta smo izveli kao dokaz. U pitanju je grubo kršenje prava na odbranu okrivljenih - rekao je advokat Katančević.

On je zatražio da pročita sve danas izvedene "Skaj" poruke koje sudija nije pročitala, zbog čega mu je predsedavajuća sudija oduzela reč, rekavši da su poruke prikazane na ekranu, uz konstataciju pina koji je poruku poslao, vreme i datum.

- To kako će apelacija da odlučuje i kako će da se upozna sa dokazima je njihova stvar. Oni su dužni da se upoznaju sa dokazima - rekla je sudija, na šta je advokat Katančević rekao da traži jednakost oružja, da je tužiocu dozvoljeni da citira poruke i da sudu govori šta će da zaključi.

On je istakao da poruke ne dokazuju da je Darko Šarić organizovao kriminalnu grupu, izdavao naređenja i finansirao ubistva, a potom je počeo da čita "Skaj" poruke i da ih komentariše, što je dovelo do toga da ga sudija prekine, uz konstataciju da su "svi videli poruke na ekranu, da su svi pismeni i visokoobrazovani i da nema potrebe da advokat ikom čita poruke".

- Ukazujem na to da odbrana ima pravo da konstatuje šta je sadržina isprave. Kako da se izjasnim ako ne pročitam? - upitao je advokat.

- Ja ih nisam čitala, ne možete ni Vi - odgovorila je sudija.

Kako je nastavio da čita poruke, advokatu Katančeviću je oduzeta reč, zbog čega je on istakao da sud okrivljenima uskraćuje pravo na odbranu. On je dodao da okrivljeni imaju slab vid i ne vide poruke prikazane na televizoru, a da ih nije video ni on, kao i da nijedan od njegovih klijenata nije video koja je sadržina poruka, zbog čega je dobio opomenu da se, kako je rekla sudija, ponavlja.

Advokat Katančević tražio je odluku sudskog veća jer mu nije dozvoljeno da pročita pojedine dokaze, ali je njegov zahtev odbijen i ponovo mu je oduzeta reč.

Advokat Marko Janković rekao je da su u Eksel tabelama za jezik poruka navedeni hrvatski, italijanski, slovenački i portugalski, te da je to "potvrda da je neko koristio Gugl translejt".

- Poruke u tabelama nisu ni u kakvoj vezi sa Darkom Šarićem, niti bilo kojim krivičnim delom. Tužilaštvo pincetom vadi šta njima odgovara. Sudsko veće po službenoj dužnosti mođe da izvrši uvid u tabele. Darko Šarić, koji je u to vreme bio u pritvoru, prema tvrdnjama tužilaštva, šalje poruke u kojima pita koji je broj interfona i da će da dođe peške, kao i da je u Podgorici, da je bio kod zubara i da ide kod dermatologa i: "Odo' ja u Tivat" - rekao je advokat Janković.

Advokat Danilo Šarić zatražio je izdvajanje niza foldera iz dokaza, ističući da su menjani u periodu od oktobra 2024, do februara 2026. godine, a advokat Stefan Jokić istakao je da su sa pina koji je tužilaštvo povezalo sa Dejanom Dedićem govori da mu dolazi porodica i da ima stančič u kom će da provedu Novu godinu.

- Nataša Dedić je kolaterala, ucenjuvački kapital jer je tuđilaštvo mislilo da će da popusti i potpiše nešto, ali je ona ostala časna i poštena - rekao je Jokić.

Advokat Maja Atanacković istakla je da tužilaštvo tvrdi da je okrivljenu Milovan Zdravković poslao poruku da "ima neke Bugare koje može poslati negde za nešto".

- Tužilaštvo u dispozitivu optužnice ne spominje nikakve Bugare. Ako nema učešća Bugara, nema ni učešća Milovana Zdravkovića - rekla je.

Suđenje će biti nastavljeni sutra, kada će se nastaviti izvođenje dokata sa "Skaj" aplikacije.

