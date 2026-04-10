Gotovo pola veka posvetio je nemačkom brendu, ostavljajući trag svog rada na montažnoj traci u hiljadama automobila. Da bi obeležili njegov odlazak u penziju, rukovodioci kompanije odlučili su da svom zaposlenom poklone nešto zaista posebno.

Pre glavnog poklona, prvo je dobio minijaturnu maketu BMW tornja u Minhenu, gde se nalazi sedište kompanije. Ali onda je usledilo veliko iznenađenje: BMW mu je poklonio sportski automobil, i to ni manje ni više nego crveni BMW M3, jedan od najomiljenijih modela u istoriji bavarske kompanije.

Emotivno oproštajno slavlje, koje je odmah postalo viralno na društvenim mrežama, ističe duboko ukorenjenu istoriju turskih radnika koji su pomogli u izgradnji temelja nemačke automobilske industrije tokom poslednjih nekoliko decenija.

Kako se industrija kreće ka automatizaciji i novim tehnologijama, ovaj poklon služi kao snažan podsetnik na ljudski rad koji je definisao globalni uspeh BMW-a. Ovaj gest izazvao je brojne pozitivne reakcije kao redak primer poslodavca koji ceni dugoročnu lojalnost svojih zaposlenih, prenosi večernji.hr.