Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Prokuplju su, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili A. K. (42) i A. J. (37) iz Prokuplja zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, kao i nasilničko ponašanje.

Prema navodima policije, danas je u Prokuplju najverovatnije najpre došlo do sukoba između A. K. i A. J, nakon čega je A. K. navodno gasnim pištoljem pucao u pravcu A. J. Potom je A. J, kako se sumnja, oteo pištolj od A. K. i zadao mu više udaraca u glavu.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

