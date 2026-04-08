U stravičnom napadu psa u Sopotu povređena je petogodišnja devojčica S. J. koja je izujedana po glavi i licu.

Nakon jučerašnje drame i hitne operacije u Institutu za majku i dete, stižu ohrabrujuće vesti - dete je stabilno i van životne opasnosti, ali je pred devojčicom dug oporavak od teških povreda lica.

Mala S. J. je nakon višečasovne operacije smeštena na odeljenje Instituta. Lekari prate njeno stanje, a iako su rane na licu i glavi bile duboke i zahtevale su hitnu intervenciju hirurga, vitalne funkcije deteta su stabilne.

Iako je policija vlasnika psa pustila da se brani sa slobode nakon prijave za izazivanje opšte opasnosti, sudbina životinje je već određena. Zbog težine napada i činjenice da su nanesene opasne povrede maloletnom detetu, potvrđeno je da će pas biti eutanaziran (uspavan) u skladu sa zakonom.

