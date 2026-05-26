Jedna osoba je poginula, a četiri su povređene u večerašnjem ruskom napadu na Odesu, saopštio je načelnik Odeske vojne administracije Serhij Lisak.

- Upravo smo saznali da je jedna od povređenih osoba preminula. Lekari su se do poslednjeg trenutka borili za njen život, ali su povrede bile previše teške - naveo je Lisak na Telegramu, preneo je Ukrinform.

Prema njegovim rečima, u napadu je oštećen infrastrukturni objekat, dok je udarni talas polomio prozore na obrazovnoj ustanovi i obližnjim stambenim zgradama. Specijalisti regionalne administracije trenutno procenjuju razmere nastale štete.

Ukrajinska agencija Ukrinform prethodno je prenela da je Odesa večeras bila meta ruskog udara u kojem je bilo više povređenih.