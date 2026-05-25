Državljanin Albanije N.M. osuđen je na ukupno 20 dana zatvora nakon što je na magistralnom putu Cetinje–Budva izazvao saobraćajnu nezgodu, oštetio zaštitnu bankinu i odbio da se podvrgne alkotestu. Nakon odluke suda odmah je upućen u UIKS Spuž, a izrečena mu je i zabrana upravljanja vozilima u trajanju od četiri meseca.

"Državljanin Republike Albanije N.M. (43) oglašen je krivim i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 15 dana i novčanu kaznu u iznosu od 120 evra", navodi se u saopštenju.

Nakon što je izgubio kontrolu nad vozilom i oštetio zaštitnu bankinu na magistralnom putu Cetinje – Budva, vozač je odbio da se podvrgne alkotestiranju.

"On je 25.06.2026. godine oko 02.00 časa, na magistralnom putu Cetinje – Budva, u mestu Košljun, izazvao saobraćajnu nezgodu tako što je izgubio kontrolu nad vozilom, prešao u suprotnu saobraćajnu traku i ostvario kontakt sa zaštitnom bankinom u dužini od oko 10 metara, koju je tom prilikom oštetio celom dužinom. Nakon dolaska saobraćajne patrole odbio je da se podvrgne alkotestiranju", ocenili su u saopštenju.

U zakonskom roku priveden je sudu, a sutkinja Katarina Vujačić Vuksanović mu je, kako se navodi, za jedan prekršaj izrekla kaznu zatvora u trajanju od 15 dana, dok je, prema tvrdnjama, novčanu kaznu od 120 evra, izrečenu za drugi prekršaj, zbog nemogućnosti plaćanja preinačila u kaznu zatvora u trajanju od pet dana.

"Odlukom sutkinje kažnjeni je zbog bojazni da bi boravkom na slobodi osujetio izdržavanje iste odmah po uručenju rešenja upućen u UIKS Spuž, a nakon izdržane kazne biće mu zabranjeno upravljanje vozilima u trajanju od 4 meseca", zaključuje se u saopštenju.

