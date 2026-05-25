Riči svoju naviku uporno ponavlja nakon svakog kupanja.

Njegova vlasnica je snimila video pokazavši kako njen ljubimac ne odustaje od svoje navike i nasmejala mnoge na internetu.

Ona je otkrila je da mu je pre osam godina samo jednom stavila peškire na ivicu kade kako bi lakše izašao, ali je pas očigledno odlučio da je to od tada obavezni ritual. Danas odbija da izađe iz kade dok peškiri nisu postavljeni na potpuno isti način.

Na viralnom snimku vlasnica nekoliko puta pokušava da nagovori Ričija da izađe, ali je tvrdoglavi pas potpuno ignoriše. Kada je stavila samo jedan peškir, bilo je jasno da nije zadovoljan. Tek nakon što je i drugi peškir namešten tačno kako očekuje, mirno je izašao iz kade, kao da su konačno ispunjeni svi uslovi.

U opisu videa, koji je pregledan više od četiri miliona puta, vlasnica je napisala: „Uradila sam to jednom pre osam godina… i nikada nije zaboravio.“

Korisnici društvenih mreža bili su oduševljeni njegovim ponašanjem, pa se jedna osoba našalila pitanjem: „Da li ste možda probali crveni tepih umesto dva peškira?“

Iako psi često brzo zaboravljaju nebitne događaje, stručnjaci za ponašanje životinja smatraju da važna iskustva mogu da pamte godinama, pa čak i čitavog života, prenosi PetHelpful. Trener pasa Sian Lawley-Rudd objašnjava da psi stalno uče iz okruženja i da svako iskustvo utiče na njihove buduće reakcije.

Prema njenim rečima, nove navike mogu da se formiraju veoma brzo, naročito ako je iskustvo prijatno ili postane deo svakodnevne rutine. Nekada su to sitnice, poput gledanja kroz isti prozor svakog jutra, dok druge navike postaju mnogo očiglednije — poput lajanja na određene zvuke ili insistiranja na tačno određenom rasporedu peškira posle kupanja, piše PetHelpful.