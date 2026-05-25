Rusija je tokom masovnog raketnog napada na Ukrajinu navodno upotrebila dve rakete sistema „Orešnik“, pri čemu je jedna od njih, prema nepotvrđenim izveštajima i analizama vojnih kanala, pogodila područje Bele Crkve (Bila Tserkva) jugozapadno od Kijeva, o čemu su objavljeni brojni snimci na društvenim mrežama i Telegram kanalima.

O ovome je govorio i YouTube kanal Military Summary, pozivajući se na različite pro-ruske i pro-ukrajinske izvore, kao i na snimke sa terena koji su se pojavili nakon udara.





Prema dostupnim informacijama, prvi lansirani „Orešnik“ navodno je imao tehnički problem ili je promašio cilj, nakon čega je eksplodirao na teritoriji Donjecke oblasti koja je već pod kontrolom ruske vojske. Pojedini monitoring kanali tvrde da je projektil pao u blizini Avdijivke ili Jasjinovate.

Drugi projektil, prema ukrajinskim i zapadnim izvorima, pogodio je područje Bele Crkve u Kijevskoj oblasti. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo potvrdilo je upotrebu balističke rakete srednjeg dometa tipa „Orešnik“, koja je lansirana iz poligona Kapustin Jar u Astrahanskoj oblasti Rusije.









Rusija obavestila Ameriku: "Počinju udari"

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov razgovarao je telefonom sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom i tom prilikom ga obavestio da ruske Oružane snage započinju sistematske udare na objekte u Kijevu koje koristi ukrajinska vojska, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

Prema navodima Moskve, Lavrov je američkoj strani preneo da će ruska vojska izvoditi kontinuirane napade na vojne ciljeve u ukrajinskoj prestonici.







Novo Putinovo oružje uplašilo Kijev

Ruski dron „Geran-4“ masovno se koristi od maja ove godine, a ukrajinska vojna obaveštajna služba objavila je njegove tehničke karakteristike, tvrdeći da je reč o znatno unapređenoj verziji bespilotne letelice namenjene za udare na većim daljinama.

Prema podacima koje je objavila Glavna obaveštajna uprava Ministarstva odbrane Ukrajine, „Geran-4“ dobio je novi trup, bolju aerodinamiku, ojačanu konstrukciju i turbo-mlazni motor veće potisne snage.

To znači da ruska strana više ne računa samo na masovnost i nisku cenu ovih dronova, već pokušava da poveća njihovu brzinu, otpornost i sposobnost manevrisanja kako bi teže bili oboreni ukrajinskom protivvazdušnom odbranom.